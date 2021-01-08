Son dakika haberleri... Son 24 saatte korona virüsten 186 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 186 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 11 bin 479 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 186 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 22 bin 450'e yükseldi. Toplamda 25 milyon 865 bin 406 test yapıldı. Bugün yapılan 184 bin 193 testten, 11 bin 479 yeni vaka sayısı, bin 291 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 307 bin 581 olduğu, bugün iyileşen 9 bin 894 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 182 bin 145'a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,3, ağır hasta sayısının ise 3 bin 94 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 1291 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Hastane yükümüz umut verici şekilde azalıyor. Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak elimizde. Kısıtlama ve tedbirlere tam olarak uyalım. Birlik olup kazanacağız" ifadelerine yer verdi.

(İHA)