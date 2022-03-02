Son dakika haberleri | Son 24 saatte korona virüsten 189 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Son 24 saatte korona virüsten 189 kişi hayatını kaybetti

02.03.2022 21:52
Son dakika haberleri | Son 24 saatte korona virüsten 189 kişi hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 189 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 56 bin 780 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 189 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 56 bin 780 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 2 Mart'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 56 bin 780 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 189 oldu. Bir günde toplam 407 bin 536 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 68 bin 268 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,12 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,95 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 145 milyon 801 bin 884'e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa'da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,2 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

(Musa Erdoğan/İHA)

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Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 189 kişi hayatını kaybetti, 56 bin 780 yeni vaka tespit edildi Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 189 kişi hayatını kaybetti, 56 bin 780 yeni vaka tespit edildi Son dakika haber! Son 24 saatte korona virüsten 203 kişi hayatını kaybetti Son dakika haber! Son 24 saatte korona virüsten 203 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Osmaniye, Türkiye, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Son 24 saatte korona virüsten 189 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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