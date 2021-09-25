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Son dakika haberleri! Son 24 saatte korona virüsten 193 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri! Son 24 saatte korona virüsten 193 kişi hayatını kaybetti

25.09.2021 21:27
Son dakika haberleri! Son 24 saatte korona virüsten 193 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika habere göre Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 193 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 26 bin 145 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 193 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 26 bin 145 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı 25 Eylül'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 26 bin 145 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 193 oldu. Bir günde toplam 342 bin 145 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 19 bin 199 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 69,98 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 86,02 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 107 milyon 641 bin 923'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA KIRKLARELİ VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 77,5 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli'yi Amasya, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve İzmir takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 43,8 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Ağrı, Bingöl ve Şırnak takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "'Vaka sayısı 19 bin!' Sizce, 20 binin altında günlük vaka sayısı bu toplum için ulaşılması güç bir hedef mi? Hep birlikte karar verip, bugün 26 bin 145 olan vaka sayısını kısa sürede, kritik eşik olan 20 binin altına indirebiliriz. Sonucunu iyi bildiğimiz tedbirler ve aşı bize yeter" dedi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

Son dakika haberleri! Son 24 saatte korona virüsten 193 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Kırklareli, Türkiye, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Son 24 saatte korona virüsten 193 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Son 24 saatte korona virüsten 193 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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