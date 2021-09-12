Son dakika haberleri! Son 24 saatte korona virüsten 243 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 243 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 21 bin 352'de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 11 Eylül'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 21 bin 352 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 243 oldu. Bir günde toplam 310 bin 546 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 25 bin 616 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 83,03 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 64,94 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 101 milyon 748 bin 658'e yükseldi.

"AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR"

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 94,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Kilis, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Yalova, Amasya, Aydın, Antalya, Balıkesir takip etti.

"EN DÜŞÜK AŞILAMA GÜMÜŞHANE"

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 63,8 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Gümüşhane'yi sırasıyla Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Muş, Siirt, Bayburt ve Elazığ takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bana bir şey olmaz! Bugünkü vaka sayısı: 21.352. Bu vakalara 'Bana bir şey olmaz' ihmali yol açıyor. Bugünkü can kaybı: 243. Vefatların nedeni, ihmallerin yol açtığı yayılım. Tam doz aşımızı zamanında olmalı, tedbirlere düzenli ve birlikte uymalıyız. Risk devam ediyor" dedi.

(Mehmet Kalay/İHA)