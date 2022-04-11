Son dakika haberleri: Son 24 saatte korona virüsten 28 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Son 24 saatte korona virüsten 28 kişi hayatını kaybetti

11.04.2022 20:57
Son dakika haberleri: Son 24 saatte korona virüsten 28 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 28 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 6 bin 893 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 28 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 6 bin 893 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 11 Nisan'da açıklanan 24 saatlik verilere göre, 6 bin 893 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 oldu. Bir günde toplam 182 bin 216 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 11 bin 207 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,39 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,11 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 235 bin 102'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

YORUMLAR
500
Son dakika: Son 24 saatte korona virüsten 32 kişi hayatını kaybetti Son dakika: Son 24 saatte korona virüsten 32 kişi hayatını kaybetti Son 24 saatte korona virüsten 35 kişi hayatını kaybetti Son 24 saatte korona virüsten 35 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Osmaniye, Türkiye, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Son 24 saatte korona virüsten 28 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
20:48 11 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 28 kişi vefat etti, 6 bin 893 yeni vaka tespit edildi
20:48 İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Nisan 2022'de deprem mi oldu?
20:35 Öğrencilerin merakla beklediği zam muafiyeti için son söz İmamoğlu'nda!
20:31 Fransa'da sandıktan Karim Benzema'nın çıkması damga vurdu!
19:34 Çok Güzel Hareketler'de Nihat Hatipoğlu göndermesi yapıldı, izleyenler gülmekten kırıldı!
19:21 Brezilya'da teknik direktörün kadın hakeme yaptığı ortalığı ayağa kaldırdı!
18:53 Buça'da 65 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı!
18:34 Doğan Alemdar, Rennes'e yıllar sonra ilki yaşattı
18:14 Putin'le Rusya'da görüşen Avusturya Başbakanı Nehammer: Dostane değildi
17:52 Tarkan, hakkında çıkan iddialara yanıt verdi! "Geçcek" şarkısı büyük yankı uyandırmıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 21:03:48. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Son 24 saatte korona virüsten 28 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement