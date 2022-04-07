Son dakika haberleri: Son 24 saatte korona virüsten 36 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Son 24 saatte korona virüsten 36 kişi hayatını kaybetti

07.04.2022 21:02
Son dakika haberleri: Son 24 saatte korona virüsten 36 kişi hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 36 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 9 bin 354 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 36 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 9 bin 354 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 7 Nisan'da açıklanan 24 saatlik verilere göre, 9 bin 354 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36 oldu. Bir günde toplam 215 bin 229 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 10 bin 885 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,38 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,11 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 171 bin 659'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

(Musa Erdoğan/ İHA)

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Sağlık Bakanlığı, Osmaniye, Türkiye, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Son 24 saatte korona virüsten 36 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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