Son dakika haberleri | Son 24 saatte korona virüsten 53 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Son 24 saatte korona virüsten 53 kişi hayatını kaybetti

30.03.2022 22:32
Son dakika haberleri | Son 24 saatte korona virüsten 53 kişi hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberine göre Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 53 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 14 bin 993 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 53 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 14 bin 993 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 30 Mart'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 14 bin 993 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 53 oldu. Bir günde toplam 277 bin 537 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 18 bin 856 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,34 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,09 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 940 bin 492'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,6 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 14 bin 993 oldu Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 14 bin 993 oldu Son 24 saatte korona virüsten 63 kişi hayatını kaybetti Son 24 saatte korona virüsten 63 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Osmaniye, 30 Mart, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Son 24 saatte korona virüsten 53 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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