Son dakika haberleri! Son 24 saatte korona virüsten 77 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 77 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 10 bin 558'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 77 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 10 bin 558'e yükseldi. Bugün toplam 144 bin 416 test yapılırken, 2 bin 391 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 384 bin 509 oldu. Bugün iyileşen bin 841 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 330 bin 665'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,7, toplam ağır hasta sayısının ise 2 bin 464 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 2 bin 391 hastamız var. Ağır hasta sayımız 2 bin 464'e ulaştı. Salgının kontrol altında tutulması teması azaltmadan mümkün değil. Sağlık personelimiz yorgun düşmemeli. Onlara destek olmak için teması azaltın. Hijyene önem verin. Maske kullanın" ifadelerine yer verdi.

(İHA)