Son dakika haberleri... Son 24 saatte korona virüsten 84 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Son 24 saatte korona virüsten 84 kişi hayatını kaybetti

23.03.2022 20:17
Son dakika haberleri... Son 24 saatte korona virüsten 84 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberler... - Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 84 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 17 bin 161 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

- Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 84 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 17 bin 161 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 23 Mart'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 17 bin 161 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 84 oldu. Bir günde toplam 301 bin 14 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 20 bin 309 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,30 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,06 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 618 bin 996'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

(Musa Erdoğan/İHA)

YORUMLAR
500
Son 24 saatte korona virüsten 90 kişi hayatını kaybetti Son 24 saatte korona virüsten 90 kişi hayatını kaybetti Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 17 bin 426 oldu Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 17 bin 426 oldu

Sağlık Bakanlığı, Osmaniye, 23 Mart, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Son 24 saatte korona virüsten 84 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
20:10 Bombalardan kaçmak isterken yaralanan Ukraynalı kızın kaldığı yer yürek burktu
20:07 Öğretmen tarafından öğrencilere verilen ödev, velileri sinirlendirdi
19:55 Kumaş alışverişine dudak uçuklatan bütçe! Bülent Ersoy 3 saatte 250 bin TL harcadı
19:49 Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi! Bildiride Ukrayna vurgusu yapıldı: Karadeniz'de Montrö uygulanacak
19:15 İki kardeş mobil bankacılığın yazılımsal hatasından faydalanıp 16 milyar TL'yi hesaplarına aktardı
19:00 Bilgilerin sızdırıldığı iddiası Putin'i harekete geçirdi! Kızı paylaştı, savunma bakanının da başı yandı
18:04 Yaptırımlara karşı hamle! Rusya, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için aday oldu
17:54 Arkadaşlarının evinde kaldılar! Ev sahibi kocasının yanında uyuyan kadına cinsel istismarda bulundu
17:46 Toplu taşıma ücretlerine yüzde 50 zam talebi reddedildi! Murat Ongun karara tepki gösterdi: Amaç İBB'yi batırmak
17:24 Twerk yapan genç kadın, dolabın altında kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 20:25:42. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Son 24 saatte korona virüsten 84 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement