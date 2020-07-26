Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Pakistan'da 1226, Bangladeş'te 2 bin 275 yeni vaka tespit edildi.

Pakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede görülen 1226 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam vaka sayısının 273 bin 113'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatte 35 kişinin yaşamını yitirdiği, salgın dolayısıyla şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayınının 5 bin 822'ye yükseldiği kaydedildi.

Pakistan'da hastalığa yakalanıp tedavi edilenlerin sayısı 237 bin 434'e ulaştı.

Ülkede 29 bin 504 aktif Kovid-19 vakası bulunuyor.

Öte yandan, sağlık uzmanları, Pakistan'da son haftalarda düşük seyreden günlük vaka sayılarını yapılan testlerin azlığa bağlıyor.

Dünyada en çok vaka görülen 3. ülke konumunda bulunan Hindistan'ın test sayısı Pakistan'ın neredeyse 9 katına ulaşarak 15 milyon 845 bini geçti.

Şimdiye kadar 1 milyon 840 binin üzerinde Kovid-19 testinin yapıldığı Pakistan'da sadece haziran ayında 130 binin üzerinde Kovid-19 vakasına rastlanmıştı.

Bangladeş'te Kovid-19 vaka sayısı 223 bin bin 453e yükseldi

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 bin 275 yeni Kovid-19 vakasının saptandığı ve virüs nedeniyle 54 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ülkede, virüse bağlı can kaybının 2 bin 928'e çıktığı aktarılan açıklamada, vaka sayısının 223 bin 453'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, ülkede salgına yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısının 123 bin 882'ye ulaştığı ifade edildi.