Üye Girişi
Emniyet, "intihar eden polis sayısında artış" haberlerini yalanladı - Son Dakika

Emniyet, "intihar eden polis sayısında artış" haberlerini yalanladı

01.12.2021 11:17
Emniyet, "intihar eden polis sayısında artış" haberlerini yalanladı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı basın-yayın kuruluşlarında yer alan "intihar eden polis sayısında artış yaşandığı" yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı basın-yayın kuruluşlarında yer alan "intihar eden polis sayısında artış yaşandığı" yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı.

EGM'nin açıklamasında, bazı basın yayın organlarında yer alan son dönemde polis intiharlarının arttığı yönündeki iddiaların ve paylaşılan verilerin doğruları yansıtmadığı kaydedildi.

Açıklamada, benzer iddiaların daha önce de gündeme getirildiği, bu iddialarla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldığı ve alınan önlemlerin kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi.

Tüm personeli, her yıl en az bir defa psikolojik değerlendirmeye tabi tutma uygulamasının başlatıldığı hatırlatılan açıklamada, "Ruh sağlığı ile ilgili takibi ve tedavisi gereken personelimiz desteklenmekte, maaşında ve özlük haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmadan iyileşebilmesi için tüm imkanlar sağlanmaktadır." bilgisi verildi.

Tüm rehberlik ve psikolojik destek uygulamalarının daha etkin ve kapsamlı takibi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı bünyesinde Rehberlik ve Psikolojik Danışma Şube Müdürlüğü kurulduğu da aktarılan açıklamada, 2020 ve 2021 yıllarında yapılan yoğun alımlarla polis teşkilatındaki psikolog sayısının da arttırıldığı anlatıldı.

Hedef bin personele en az bir psikolog

Hedefin bin personele en az bir psikolog sayısına ulaşmak olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üniversitelerimizin Psikoloji, Psikiyatri ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinden öğretim üyelerinin tavsiyeleri ve danışmanlığıyla 2021 yılı başında 'Öğren-Fark Et-Yardım Et Projesi' başlatılmıştır. Bu proje ile personelimizin psikolojik iyilik halini arttırmak, rehberlik ve psikolojik destek uygulamaları hakkında bilinç oluşmasını sağlamak, rehberlik ve psikolojik destek birimlerinde yürütülen hizmetlerin sonuçlarını ölçülebilir hale getirmek, polisimizin aile ve iş yaşantısına, sosyal çevre uyumuna ve ilişkilerine, stresi yönetebilmesine ve iletişim becerilerine pozitif yönde katkı sağlamak amaçlanmıştır. Teşkilat olarak bu konu üzerinde hassasiyetle durulmakta ve çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir."

Emniyet, intihar eden polis sayısında artış haberlerini yalanladı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Emniyet, 'intihar eden polis sayısında artış' haberlerini yalanladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İETT şoförüyle ambulans sürücüsü arasında yol tartışması! İETT şoförü görevden alındı 11:42 İETT şoförüyle ambulans sürücüsü arasında yol tartışması! İETT şoförü görevden alındı Son dakika magazin haberleri 11:40 Son dakika magazin haberleri Bülent Arınç'tan Ahmet Hakan'a yaylım ateşi: Bak aslanım! 11:40 Bülent Arınç'tan Ahmet Hakan'a yaylım ateşi: Bak aslanım! Arınç'tan Ahmet Hakan'ın kendisiyle ilgili sözlerine çok sert yanıt: Hadsizliklerine son vermen için seni ilk ve son kez uyarıyorum 11:36 Arınç'tan Ahmet Hakan'ın kendisiyle ilgili sözlerine çok sert yanıt: Hadsizliklerine son vermen için seni ilk ve son kez uyarıyorum Lüks sitede korkunç anlar! Önce evi yaktı, sonra pompalıyla ateş açtı 11:34 Lüks sitede korkunç anlar! Önce evi yaktı, sonra pompalıyla ateş açtı Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi 11:09 Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi
Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı 10:45 Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek? 10:20 Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek?

Son Dakika Haberleri
11:42 Altının gram fiyatı 780 lira seviyesine çıktı!
11:42 İETT şoförüyle ambulans sürücüsü arasında yol tartışması! İETT şoförü görevden alındı
11:41 Babasını öldüren şahıstan şaşkınlık yaratan sözler: Ben Amerika başkanıyım, derhal serbest bırakın
11:40 Son dakika magazin haberleri
11:39 Bülent Arınç'tan Ahmet Hakan'a yaylım ateşi: Bak aslanım!
11:36 Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'den asgari ücret önerisi: Devlet desteği ile net 4 bin TL olmalı
11:35 Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi
11:31 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
11:26 Dünyanın en ucuz ve pahalı şehirleri açıklandı! Türkiye her iki listede de yok!
11:10 Görenler şaşırıp kaldı! Herkes metroyla İstanbul'u gezen gizemli astronotu merak ediyor
Altının gram fiyatı 780 lira seviyesine çıktı! Altının gram fiyatı 780 lira seviyesine çıktı!         
11:43
Babasını öldüren şahıstan şaşkınlık yaratan sözler: Ben Amerika başkanıyım, derhal serbest bırakın Babasını öldüren şahıstan şaşkınlık yaratan sözler: Ben Amerika başkanıyım, derhal serbest bırakın         
11:41
16 bin lira verip diş tedavisi yaptırdı, başına gelmeyen kalmadı! Genç kadının hayatı resmen kabusa döndü 16 bin lira verip diş tedavisi yaptırdı, başına gelmeyen kalmadı! Genç kadının hayatı resmen kabusa döndü         
11:40
Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'den asgari ücret önerisi: Devlet desteği ile net 4 bin TL olmalı Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'den asgari ücret önerisi: Devlet desteği ile net 4 bin TL olmalı         
11:37
Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi         
11:35
Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri         
11:32
Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız         
11:02
Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi         
10:37
Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı! Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı!         
10:13
İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti         
10:01
Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil         
09:50
Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti! Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti!         
09:30
Son Dakika: "Asgari ücretle ilgili sizden babayiğitlik bekleniyor" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran yanıt Son Dakika: "Asgari ücretle ilgili sizden babayiğitlik bekleniyor" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran yanıt         
07:30
F-35 uçağı havalanamadan denize düştü F-35 uçağı havalanamadan denize düştü         
15:19
Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz         
14:51
Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım         
14:40
Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı         
14:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2021 11:55:22. #1.12#
SON DAKİKA: Emniyet, "intihar eden polis sayısında artış" haberlerini yalanladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement