Son dakika haberleri... Son sürat giden motosiklet sürücüsü otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Başkent'te kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen motosiklet sürücüsü otomobile çarptı. Facia gibi kazada motor sürücüsü hayatını kaybederken araçtaki 2 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, Çankaya ilçesi Doğukent Bulvarı-Birlik Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı süratle kırmızı ışıktan geçtiği iddia edilen motosiklet sürücüsü caddede sola dönmeye çalışan 06 CIU 746 plaka araca çarptı. Kazanın ardından çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kazada motor sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilirken otomobil içerisindeki 2 kişinin ise ağır yaralandığı belirtildi. Yaralarılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA