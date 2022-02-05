Son dakika haberleri: Son yağışlar Eber Gölü'ne umut oldu - Son Dakika

Afyonkarahisar ve çevre illerde son zamanlarda etkili olan yağışlar, küresel ısınmaya bağlı kuraklık nedeniyle su seviyelerinde büyük düşüşün yaşandığı Eber Gölü için umut oldu.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri sınırlarındaki Eber Gölü, Türkiye'nin 12. büyük tatlı su kaynağı olarak biliniyor. Kuşların göç yolu üzerinde bulunan göldeki sazlık alanlar ise birçok kuş türü için üreme ve yaşam alanı oluşturuyor.

Bölge halkına balıkçılık, sazlık alanlarında kamış üretimi, avcılık ve doğa turizmi açısından da ekonomik katkı sağlayan Eber Gölü, barındırdığı 146 çeşit kuş türü ile endemik türler ve biyoçeşitlilikle de dikkati çekiyor.

Son yıllarda yağışların azalması, küresel iklim değişikliğine bağlı kuraklık ve vahşi sulama nedeniyle suyu önemli oranda çekilen gölde, son dönemde etkili olan yağışlar umut oldu.

Soğuk hava nedeniyle yüzeyi buz tutan gölde 30 santimetre kar oluştu.

Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, AA muhabirine, mevsimsel kuraklık nedeniyle Eber Gölü'nün sularında son yıllarda çekilme yaşandığını ve kurumaya yüz tuttuğunu söyledi.

Koruma altındaki göl sularının çekilmesinin bölgedeki halk için de ekonomik problem oluşturduğunu dile getiren Atlı, şöyle konuştu:

"Biz de Eber Gölü'nü yakinen takip ediyoruz. Çünkü göle sınırı olan en büyük ilçe biziz. Devlet Su İşleri (DSİ) gibi kurumlarımızla da sürekli istişare halindeyiz. Ocak ayında bölgede ciddi oranda kar ve yağmur yağışları oldu. Bu yağışlar sonrası gölümüzde ciddi oranda şişme ve yükselme var. Yine gölü besleyen derelerinde su debilerinde artış var. Bu da bölge halkımızı sevindiriyor. Nisan ve mayıs aylarında da güzel yağmurlar olursa, inşallah Eber Gölü eski günlerine kavuşacak. Biz umutluyuz."

Atlı, gölün su seviyesinin eski haline gelmesi halinde, bölge halkının da kamış üretimi ve balıkçılık faaliyetleriyle ekonomik anlamda kalkınacağını vurguladı.

"Eber Gölü'nün su seviyesinin yükseleceğinden umutluyuz"

İlçeye bağlı Eber köyü sakinlerinden Ahmet Türkkan da Eber Gölü'nün son günlerde ciddi kar yağışı aldığını ve erimesi sonucunda da su seviyesinde artış olacağını beklediklerini aktardı.

Gölün seviyesindeki artışın 1,5 -2 metreyi bulacağını ümit ettiklerine dikkat çeken Türkkan, "Kıyı kesimlerdeki sazlık alanlarda da 60-70 santimetre su seviyesi olur. Köy halkı olarak biz bu yıl Eber Gölü'nün su seviyesinin yükseleceğinden umutluyuz. Cenabı Allah'ın haznesi bol. İnşallah Bahar aylarında da yağışlar Eber Gölü'müze düşer. Yine, gölü besleyen akarsu kaynaklarından da buraya su gelecektir. Eriyen karlar hep gelecek." diye konuştu.

Köylülerden Zekeriya Eker de son yağışlarla Eber Gölü çevresinde 30 santimetre kar kalınlığı oluştuğunu vurgulayarak, "Bölgedeki karlar eriyince sular, göle akacak. Dolayısıyla su seviyesi ciddi oranda artacaktır. Özellikle geçen yıl kuraklık nedeniyle çok sıkıntı çektik. Bu sene çok umutluyuz. İnşallah, kamış ve balık ürünlerinden köylülerimiz ekonomik anlamda gelir elde edecektir." ifadesini kullandı.