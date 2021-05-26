Son dakika haber! Sondaj kuyusunda üzerine toprak göçmesi sonucu öldü - Son Dakika

Olay saat 16.30 sıralarında Yeşilova'ya bağlı Sazak köyünde meydana geldi. Mehmet Aksakal, Çingir tarlaları mevkisindeki tarlasında bulunan sondaj kuyusunda çalışırken, göçük meydana geldi. Aksakal, 5 metrelik derinlikte toprağın yığınları altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD , 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Burdur AFAD Müdürlüğü ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu Mehmet Aksakal'ın cansız bedeni çıkarıldı. Aksakal'ın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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