Son dakika haberleri: Soner Yalçın'ın villası için yıkım kararı - Son Dakika

Soner Yalçın'ın villası için yıkım kararı

Beşiktaş Belediyesi villadaki kaçak yapılarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu

İSTANBUL - Gazeteci Soner Yalçın'ın İstanbul Levent'te bulunan villası için yıkım kararı verildi. Beşiktaş Belediyesi'nin de villadaki kaçak inşaat ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Gazeteci Soner Yalçın'ın Levent'te bulunan villasında usule aykırı tadilat yaptığı ortaya çıkmış, milyonlarca dolarlık villayla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı inceleme başlatmıştı.

Yalçın'ın villa bahçesinde yeni kaçak inşaat yaptığı da tespit edildi. Beşiktaş Belediyesi ekipleri müştemilatta, havuzda, bekçi kulübesinde ve terasta büyütmeler yaptığını belirleyerek tutanak tuttu. Beşiktaş Belediyesi yapılan incelemenini ardından inşaatı mühürlerken, Yalçın'a 70 bin 512 lira para cezası keserek villanın projeye uygun hale getirilmek için yıkımına karar verdi. Konuyla ilgili Beşiktaş Belediyesi tarafından Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne suç duyurusunda da bulunuldu.