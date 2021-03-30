Son dakika haberleri: Sorgun'da baraj ve göletlerde su seviyesi yükseliyor - Son Dakika

Son dakika haberleri: Sorgun'da baraj ve göletlerde su seviyesi yükseliyor
30.03.2021 13:09
Son dakika haberine göre Yozgat'ın Sorgun ilçesinde son günlerdeki yağışlarla baraj ve göletlerdeki su seviyesi yükselmeye başladı.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde son günlerdeki yağışlarla baraj ve göletlerdeki su seviyesi yükselmeye başladı.
İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yusuf Canbolat AA muhabirine, martın yağışlar açısından sevindirici geçtiğini, bu durumun çiftçinin yüzünü güldürdüğünü söyledi.
Özellikle geçen hafta etkili olan kar ve yağmurun, en alt seviyeye inmiş gölet ve barajlarda su seviyesini yavaş yavaş yükseltmeye başladığını ifade eden Canbolat, "Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürürken, bizleri de biraz olsun rahatlattı. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 25-30 santimetreye ulaştı. Bu karın erimesiyle su seviyesinin daha da artırmasını bekliyoruz." dedi.
Son Dakika Letonya maçı öncesi Burak Yılmaz'dan kötü haber İlk ifadesinde "Pudra şekeri çektim" diyen Kürşat Ayvatoğlu, videonun tamamı izletilince kokain içtiğini hatırladı Zorya'da kiralık olarak oynayan Fenerbahçeli Allahyar, üst üste 3. kez en iyi futbolcu seçilerek dikkatleri üzerine çekti Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü Yeşilçam oyuncusu Nilüfer Aydan'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi Güvercin uçurma tartışmasında kan aktı! 4 kişi yaralandı, 1 kişi canından oldu Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak Bakan Varank: Türkiye, grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor