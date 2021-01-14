Son dakika haberleri! Sorgun'da sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşı uygulaması başladı - Son Dakika

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde sağlık çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı uygulamasına başlandı.

Sorgun Devlet Hastanesi Başhekimi uzman Dr. Ümit Öztürk, hastanelerinde 615 sağlık personeli bulunduğunu ve bu personele yetecek kadar aşı geldiğini belirtti.

Aşı yaptıracak olan personelin önce MHRS randevu sisteminden kayıt oluşturup, ardından da aşısını yaptırdığını ifade eden Öztürk, "Hastanemiz 250 yataklı, 15 aşı odası hazırlandı. Sağlık çalışanlarımız aldıkları randevusuna göre gelip aşısını yaptıracak." dedi.

Öztürk, ikinci doz aşıların 28 gün sonra yapılacağı ifade ederek, kısa süre içinde 65 yaş üzeri vatandaşlara da aşı uygulamasının başlayacağını belirtti.