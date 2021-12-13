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Son dakika... Sosyal medya kullanıcılarının yüzde 42'si kişiselleştirilmeyen içeriklerden rahatsız (YENİDEN) - Son Dakika

Son dakika... Sosyal medya kullanıcılarının yüzde 42'si kişiselleştirilmeyen içeriklerden rahatsız (YENİDEN)

13.12.2021 12:19
Son dakika... Sosyal medya kullanıcılarının yüzde 42'si kişiselleştirilmeyen içeriklerden rahatsız (YENİDEN)

Son dakika haberine göre 'Küresel Sosyal Medya İstatistikleri 2021' araştırmasına göre sosyal medya kullanıcılarının sayısı, dünya nüfusunun yarısını aşarak 4,5 milyara ulaştı.

'Küresel Sosyal Medya İstatistikleri 2021' araştırmasına göre sosyal medya kullanıcılarının sayısı, dünya nüfusunun yarısını aşarak 4,5 milyara ulaştı. Türkiye'de günlük ortalama sosyal medya kullanım süresi ise 3 saate yaklaştı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Touch Social'ın Kurucusu ve CEO'su İslam Faisal, "Yapılan araştırmalar, kullanıcıların yüzde 42'sinin kişiselleştirilmeyen içeriklerden rahatsız olduğunu gösteriyor. Markalar dijital pazarlamada kişiselleştirmeyi etkili bir araç olarak kullanırken, sosyal medyanın büyük dünyası kişiselleştirme fonksiyonuyla ilgili gruplar ve topluluklar özelinde daha küçük dünyalara dönüşüyor" dedi.

Pandemi sosyal medya kullanımını artırdı. Ekimde Global WebIndex tarafından yapılan 'Küresel Sosyal Medya İstatistikleri 2021' araştırmasına göre, sosyal medyada geçirilen zaman kişi başına günlük 2 saat 27 dakikaya ulaştı. Sosyal medya kullanıcılarının sayısı ise dünya nüfusunun yüzde 57,6'sına ulaşarak 4,5 milyar oldu. Oysa 5 yıl önce yapılan projeksiyonlar, bu rakamlara ancak 2025'te ulaşılacağını öngörüyordu. Türkiye'de ise nüfusun yüzde70,8'i sosyal medyayı her gün 2 saat 57 dakika kullanıyor. Büyüyen rakamlar, beklentileri de yükseltiyor. Kullanıcılar beğeni ve ihtiyaçları doğrultusunda kişiselleştirme arıyor.

Marka değerini kişiselleştirme üstüne kuran yeni sosyal medya platformu Touchapp'i sunmaya hazırlanan Touch Social'ın Kurucusu ve CEO'su İslam Faisal, "Yapılan araştırmalar, kullanıcıların yüzde 42'sinin kişiselleştirilmeyen içeriklerden rahatsız olduğunu gösteriyor. Markalar dijital pazarlamada kişiselleştirmeyi etkili bir araç olarak kullanırken, sosyal medyanın büyük dünyası kişiselleştirme fonksiyonuyla ilgili gruplar ve topluluklar özelinde daha küçük dünyalara dönüşüyor. Gelişmiş algoritmalardan faydalanarak kullanıcıların ilgi alanları, demografik özellikleri ve davranışları doğrultusunda gerçekleştirilen kişiselleştirme, platformların gelişimine yön veriyor" dedi.

AKILLI VE DEĞERLİ İÇERİK OLUŞTURMANIN ANAHTARI

Kişiselleştirmenin akıllı ve değerli içerik oluşturmanın anahtarını sunduğunu belirten Faisal, "Sosyal medyanın sunduğu büyük resim karşısında kullanıcılar, kendi ilgi alanlarını içeren küçük resmi görmek istiyor. Touch Social olarak geliştirdiğimiz yeni uygulamayla, kullanıcıları kendi dünyalarının değerlerini üretebilecekleri bir platformda buluşturuyoruz. Kullanıcıları, ilgi alanları doğrultusunda oluşturulan topluluklar ve gruplarda etkili bir oyuncu olmak üzere Touchapp'e davet ediyoruz. Kullanıcıları son dönemlerde sosyal medyada etki gücü giderek artan influencerlara daha da yakınlaştırıyoruz. Touch Social ile ilgi alanlarına, beğendikleri influencerlara göre kişiselleştirme yapabiliyorlar" diye konuştu.

KULLANICILARA MOTİVASYON KAYNAĞI SUNUYOR

Kullanıcılara, ilgi alanlarına ve değerli buldukları içeriklere bağlı olarak kendi topluluklarını inşa etme yeteneği kazandırmayı hedeflediğini belirten Faisal, "Kullanıcıları ilgi alanlarına girmeyen, eleştirinin dozunu zorbalık seviyesine çıkaran rahatsız edici içeriklerden uzaklaştırarak keyif alacakları ve takdir görecekleri gruplarda bir araya getiriyoruz. Akışı kendilerinin yönetebileceği kişiselleştirme özelliğimizle sosyal medya iletişiminde aradıkları motivasyon kaynağını sunuyoruz. Fikrimizi anlayan ve doğru şekilde geliştiren Radity GmbH'nin çabaları vizyonumuzu pekiştirdi" ifadelerini kullandı.

KULLANICILAR PAYLAŞIMLARA NOT VERİYOR

Uygulamanın topluluk oluşturma, ünlü isimlere ve influencerlara soru sorabilme özelliğinin yanı sıra içerik değerlendirme özelliği ile kullanıcılara içerik yöneticisi kimliği de kazandırdıklarını söyleyen Faisal, "Uygulamamızda içeriklerin görünürlüğüne sadece kullanıcıların beğenileri yön veriyor. Paylaşımlar kullanıcıların verdikleri notlara göre görünürlük kazanıyor. Kullanıcılar ilgi alanlarını kapsayan sorulara platformumuz aracılığıyla cevap bularak fikirlerini ve yeteneklerini paylaşabiliyor. Paylaşımlar ilgi alanları ve konumlara göre diğer kullanıcılara yönlendiriliyor. Böylece kullanıcılar büyük resmin içinde küçük resmi görebiliyor" diyerek sözlerini noktaladı.


Son dakika... Sosyal medya kullanıcılarının yüzde 42'si kişiselleştirilmeyen içeriklerden rahatsız (YENİDEN)

Sosyal Medya, Türkiye, İslam, CEO, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Sosyal medya kullanıcılarının yüzde 42'si kişiselleştirilmeyen içeriklerden rahatsız (YENİDEN) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Sosyal medya kullanıcılarının yüzde 42'si kişiselleştirilmeyen içeriklerden rahatsız (YENİDEN) - Son Dakika
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