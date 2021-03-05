Son dakika haber | Sosyal medya üzerinden 'şehitlere hakaret eden' kadın gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haber | Sosyal medya üzerinden 'şehitlere hakaret eden' kadın gözaltına alındı

05.03.2021 15:31
Son dakika haber | Sosyal medya üzerinden 'şehitlere hakaret eden' kadın gözaltına alındı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'da sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaparken 'Tatvan şehitlerine hakaret ettiği' iddia edilen genç kadın, polisin takibi sonucu yakalandı.

Samsun'da sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaparken 'Tatvan şehitlerine hakaret ettiği' iddia edilen genç kadın, polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesinde 24 yaşındaki Y.B. adlı kadın sosyal medya hesabı Tiktok üzerinden canlı yayın yaparken 'Tatvan şehitlerine hakaret ettiği' iddia edildi. Sosyal medyada tepkilere neden olan yayın üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Siber polisi Y.B.'yi Atakum ilçesinde yakalayarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Güvenlik Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Y.B., Samsun Adliyesine sevk edildi.

(Muhammer Ay/İHA)

Son dakika haber | Sosyal medya üzerinden 'şehitlere hakaret eden' kadın gözaltına alındı
Son dakika haber | Sosyal medya üzerinden 'şehitlere hakaret eden' kadın gözaltına alındı
Son dakika haber | Sosyal medya üzerinden 'şehitlere hakaret eden' kadın gözaltına alındı

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Hakaret, Samsun, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Sosyal medya üzerinden 'şehitlere hakaret eden' kadın gözaltına alındı - Son Dakika


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