KIRKLARELİ'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ'ı öven paylaşımlar yaptığı belirlenen C.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dini istismar eden terör örgütlerine yönelik yaptıkları çalışmada, C.K.'nin sosyal medyadan DEAŞ'ı övdüğü ve özendirdiği propaganda içerikli paylaşımlarını tespit etti. Gözaltına alınan C.K.'nin evinde yapılan aramada, suç unsuru malzemeler de ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.K., çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı konularak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.