Son dakika haberleri! Sosyal medyada fenomen olma uğruna ölüm çukuruna böyle giriyorlar - Son Dakika

Son dakika haberleri! Sosyal medyada fenomen olma uğruna ölüm çukuruna böyle giriyorlar

Gelen son dakika haberine göre Afyonkarahisar'da 17 yaşındaki gencin sosyal medyada video paylaşmak için girdiği ve bir daha çıkamadığı taş ocağına ait çukura köydeki diğer gençlerin de sırf eğlence olsun diye defalarca girdikleri ortaya çıktı.

Afyonkarahisar'da 17 yaşındaki gencin sosyal medyada video paylaşmak için girdiği ve bir daha çıkamadığı taş ocağına ait çukura köydeki diğer gençlerin de sırf eğlence olsun diye defalarca girdikleri ortaya çıktı. Sosyal medyada onlarca video paylaşan köydeki gençlerin fenomen olma uğruna ölüm çukurundaki suya girdikleri ve dalış yaptıkları videolar görenleri endişelendirdi.

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Afyonkarahisar merkeze bağlı Karaaslan köyünde dün meydana gelen olayda sosyal medya çılgınlığının nasıl kötü sonuçlara ulaşabileceği gözler önüne serildi. Oğuzhan Baylan (17) isimli genç, akşam saatlerinde ismi öğrenilemeyen bir arkadaşı ile bölgedeki taş ocakları tarafından açılan ve içi su dolu olan yere gitti. İddialara göre, burada sosyal medya uygulamasında paylaşmak üzere video çekmek için suya giren Baylan bir anda gözlerden kayboldu. Yanındaki arkadaşı ise kıyıda bulunan kayalara tutunarak kurtuldu.


Olay sonrası ihbar üzerine bölgeye gelen Konya İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Biriminde görevli ekipler yaklaşık 10 dakikalık bir çalışma sonrası Baylan'ın cansız bedenini sudan çıkardı. Talihsiz gencin cenazesi, otopsinin ardından sabah erken saatlerde Karahasanlı köyünde gözyaşları içinde toprağa verildi.


Sosyal medya faciası adeta 'geliyorum' dedi


Bir gencin hayatını kaybettiği çukurdaki su birikintisinde köyün diğer gençlerinin de farklı zamanlarda videolar çekerek sosyal medyada paylaştıkları ortaya çıktı. Videolarda gençlerin fenomen olma uğruna kahkahalar eşliğinde adeta ölüme davetiye çıkarır gibi koşarak çukurdaki su birikintisine girip, dalış yapmaları görenleri endişelendirdi.


Baylan'ın da tıpkı köydeki diğer akranları gibi su birikintisine girip video çekmek istemesi sosyal medya çılgınlığının nasıl kötü neticelere sebep olabileceğini gözler önüne serdi.


Öte yandan, taş ocağı firmasının yaşanan feci olayın ardından çukur için önlem alıp almayacağı ise belirsizliğini koruyor. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 13:11 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Sosyal medyada fenomen olma uğruna ölüm çukuruna böyle giriyorlar - Son Dakika
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