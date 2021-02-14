Son dakika haberleri... Sosyal medyada 'Sonun Özgecan gibi olacak' diyen şahsa gözaltı - Son Dakika

Sevgililer gününde ilginç hediye! Paketten çıkan sıvı yağ hem güldürdü hem düşündürdü

Son Dakika! 13 şehidimizin ardından Soylu'dan intikam yemini: Karayılan'ı bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün

Son Dakika: Terör örgütü PKK'nın Gara'da şehit ettiği vatandaşlarımızın kimlikleri belli oldu

Sosyal medyada 'Sonun Özgecan gibi olacak' diyen şahsa gözaltı

İSTANBUL - İstanbul'da sosyal medya üzerinden bir kadını 'Sonun Özgecan gibi olacak' diyerek tehdit eden şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Azerbaycan uyruklu Samir B. sosyal medya uygulaması üzerinden canlı yayın yaparak, 'Hacer' adlı kadını ölümle tehdit etti. İhbar üzerine harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Sanal Devriye ekipleri, çalışma başlattı. Şüphelinin kadın hakkında, "Onu bulup yakacağım. Özgecan Aslan gibi olacak sonu" diyerek tehditler savurduğu tespit edildi. Fatih'te yakalanarak gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.