Son dakika haberleri: Sosyal medyada terör örgütü propagandasına tutuklama - Son Dakika

Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, 6-8 Ekim Kobani olaylarının yıldönümü öncesi terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin engellemesine yönelik yapılan çalışma kapsamında, M.V.'nin sosyal medya hesabından örgüt propagandası yaptığı tespit edildi. Polisin düzenlediği operasyonda M.V. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen M.V. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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