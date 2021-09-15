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Son dakika haberleri: Sosyal medyada terör propagandasına 2 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Sosyal medyada terör propagandasına 2 gözaltı

15.09.2021 12:52
Son dakika haberleri: Sosyal medyada terör propagandasına 2 gözaltı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Malatya'da sosyal medya üzerinden PKK/KCK ve aşırı sol terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 2 şahıs, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Malatya'da sosyal medya üzerinden PKK/KCK ve aşırı sol terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 2 şahıs, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Doğanşehir ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar kapsamında sosyal medya üzerinden PKK/KCK ve aşırı sol terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şüpheli 2 şahıs yakalandı. 2 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramada, örgütsel paylaşımların yapıldığı 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahısların adli işlemleri devam ediyor. - MALATYA

Malatya, Terör, Medya, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Sosyal medyada terör propagandasına 2 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Sosyal medyada terör propagandasına 2 gözaltı - Son Dakika
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