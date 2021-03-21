Son dakika! - Sosyal medyadan terör propagandasına 3 gözaltı - Son Dakika

Son dakika! - Sosyal medyadan terör propagandasına 3 gözaltı

21.03.2021 14:29

Son dakika 3. sayfa haberi... - Sosyal medyadan terör propagandasına 3 gözaltı Manisa'nın Salihli ve Yunusemre ilçelerinde sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı Manisa'nın Salihli ve Yunusemre ilçelerinde sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 3...

- Sosyal medyadan terör propagandasına 3 gözaltı

Manisa'nın Salihli ve Yunusemre ilçelerinde sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı

MANİSA - Manisa'nın Salihli ve Yunusemre ilçelerinde sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların jandarmadaki sorgularının devam ettiği bildirildi.

Manisa'da gözaltına alınan 3 şahsın Facebook üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları ve Nevruz kutlamalarını sabote etmeye çalıştıkları öğrenildi. Salihli ve Yunusemre ilçelerinde yapılan operasyonlarla gözaltına alınan şahısların jandarmadaki sorgularının devam ettiği açıklandı.

Salihli'de 1 kişi gözaltına alındı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü, Salihli İstihbarat Amirliği, JASAT Timi, KOM Timi, Sart Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile 21 Mart Nevruz kutlamalarını sabote edebilecek şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Salihli ilçesinin Sart Mahallesinde Ş.T. isimli şahsın sosyal medya üzerinden, PKK terör örgütünün propagandası yaptığı tespit edildi. Salihli Cumhuriyet Savcılığından alınan talimat gereği, şüpheli ikametinde yakalanarak gözaltına alınırken şahsın jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Yunusemre'de 2 gözaltı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM, İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 21 Mart Nevruz kutlamalarını sabote edebilecek şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Yunusemre'ye bağlı Akgedik ve Atatürk Mahallelerinde ikamet eden H.K. isimli şahısların sosyal medya hesabı üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısının talimatı ile şüpheliler ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Manisa Şehir Hastanesinde sağlık kontrolüne çıkarılan şüphelilerin sorgularının devam ettiği açıklandı.

Son dakika! - Sosyal medyadan terör propagandasına 3 gözaltı
Son dakika! - Sosyal medyadan terör propagandasına 3 gözaltı
Son dakika! - Sosyal medyadan terör propagandasına 3 gözaltı
Son dakika! - Sosyal medyadan terör propagandasına 3 gözaltı
Son dakika! - Sosyal medyadan terör propagandasına 3 gözaltı
Son dakika! - Sosyal medyadan terör propagandasına 3 gözaltı
Son dakika! - Sosyal medyadan terör propagandasına 3 gözaltı
Son dakika! - Sosyal medyadan terör propagandasına 3 gözaltı
Son dakika! - Sosyal medyadan terör propagandasına 3 gözaltı
Son dakika! - Sosyal medyadan terör propagandasına 3 gözaltı
Son dakika! - Sosyal medyadan terör propagandasına 3 gözaltı
Son dakika! - Sosyal medyadan terör propagandasına 3 gözaltı

Yunusemre, Manisa, Medya, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! - Sosyal medyadan terör propagandasına 3 gözaltı - Son Dakika


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