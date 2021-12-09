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SOSYAL MEDYADA UYUŞTURUCUYA ÖZENDİREN PAYLAŞIMLARA 5 GÖZALTI - Son Dakika

SOSYAL MEDYADA UYUŞTURUCUYA ÖZENDİREN PAYLAŞIMLARA 5 GÖZALTI

09.12.2021 16:26

GAZİANTEP'te, sosyal medya hesaplarından uyuşturucu kullanımına özendiren paylaşımlar yaptığı belirlenen 5 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, sosyal medya hesaplarından uyuşturucu kullanımına özendiren paylaşımlar yaptığı belirlenen 5 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına özendiren paylaşımlar yapıldığını belirledi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen araştırmada, uyuşturucuya özendiren paylaşımlar yapan 5 kişinin kimlikleri belirlendi. Polis ekipleri, savcılık kararıyla şüphelileri, adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı. Adreslerinde yapılan aramaların ardından gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan şüpheliler, emniyette sorgulanmaya başlandı.

SOSYAL MEDYADA UYUŞTURUCUYA ÖZENDİREN PAYLAŞIMLARA 5 GÖZALTI
SOSYAL MEDYADA UYUŞTURUCUYA ÖZENDİREN PAYLAŞIMLARA 5 GÖZALTI
SOSYAL MEDYADA UYUŞTURUCUYA ÖZENDİREN PAYLAŞIMLARA 5 GÖZALTI
SOSYAL MEDYADA UYUŞTURUCUYA ÖZENDİREN PAYLAŞIMLARA 5 GÖZALTI

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Medya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SOSYAL MEDYADA UYUŞTURUCUYA ÖZENDİREN PAYLAŞIMLARA 5 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: SOSYAL MEDYADA UYUŞTURUCUYA ÖZENDİREN PAYLAŞIMLARA 5 GÖZALTI - Son Dakika
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