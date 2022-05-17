Son dakika haberleri... Sosyal medyadan terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yapan 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Sosyal medyadan terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yapan 1 kişi gözaltına alındı

17.05.2022 12:59
Son dakika haberleri... Sosyal medyadan terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yapan 1 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberine göre Kırklareli'nde sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yapan 1 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli'nde sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yapan 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yapıldığı iddiasıyla çalışma başlattı.

Ekipler bir şahısın sosyal medya hesabından terör örgütü DEAŞ'ı faaliyetlerini destekler nitelikte paylaşımlar yaptığı tespit etti. Olayla ilgili şüpheli şahıs adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Şüphelinin işlemleri jandarmada sürüyor. - KIRKLARELİ

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Kaynak: İHA

Kırklareli, Medya, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Sosyal medyadan terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yapan 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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