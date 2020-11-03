Edirne Valiliğince Meriç Nehri kıyısında tesis edilen sosyal yaşam alanı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde açık havada zaman geçirmeyi tercih eden vatandaşların ilgisini çekiyor.

Edirne Valiliği, nehir kenarlarının aktif kullanılmasını sağlamak için başlattığı proje kapsamında Meriç Nehri'nin kıyısına, dinlenme ve piknik alanları, yürüyüş ve bisiklet yollarının olduğu vatandaşların açık havada zaman geçirebilecekleri bir alan oluşturdu.

Vatandaşlar, Tarihi Meriç Köprüsü ve nehir manzarası eşliğinde hem açık havada hem de salgın tedbirleri kapsamında sosyal mesafeli şekilde zaman geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

-"İçinden nehir geçen kentler güzeldir"

Edirne İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Turan Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, içinden nehir geçen kentlerin rağbet gören güzel şehirler olduğunu söyledi.

Nehir kenarlarının düzenlenerek halkın kullanımına açıldığını belirten Ateş, 3 etaptan oluşan çalışmaların ilk kısmını tamamladıklarını nehrin sağ ve sol bölümlerinde çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Yapılan çalışmaların vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandığını vurgulayan Ateş, "Çok iyi geri dönüşler alıyoruz. Farklı illerden kentimizi ziyaret eden vatandaşlarımızın buraya gelip zaman geçirdiklerini görüyoruz. Kovid-19 salgını döneminde vatandaşların çok tercih ettiği bir yer oldu. Açık havada, sosyal mesafeli bir şekilde vatandaşlarımız için kaliteli zaman geçireceği bir alan oluşturuldu." diye konuştu.

Vatandaşlardan Samet Hacıoğlu da Meriç Nehri kıyısında yapılan düzenleme çalışmasıyla kentin yeni bir sosyal alana kavuştuğunu ifade ederek, "Önceden atıl durumda olan bu alan Valiliğimiz tarafından değerlendirilmiş ve kullanıma açılmış. Ailemizle geldik ve güzel bir şekilde pikniğimizi yapıyoruz." dedi.