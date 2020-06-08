Son dakika haberleri! Sosyal mesafeyi unutup, asker uğurlamasında göbek attılar - Son Dakika

Sosyal mesafeyi unutup, asker uğurlamasında göbek attılar

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir grup genç, sosyal mesafe kurallarını unutup sokakta asker eğlencesi yaptı, karşılıklı oyun havasında göbek attı.

Alanya'nın Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı Türkmenbaşı Sokak üzerinde toplanan bir grup genç, askere gidecek arkadaşları için eğlence düzenledi. Önce konvoy yapan yaklaşık 20 genç, daha sonra sokak ortasında oyun havası eşliğinde oynadı. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de sıkı tedbirlerin uygulandığı ve sayıların azalmasıyla normalleşme sürecine girilmesine rağmen sık sık hatırlatılan maske ve sosyal mesafe kuralını da unutan gençler, yaklaşık 20 dakika karşılıklı göbek attı. Çevrede oturan vatandaşların cep telefonuyla görüntülediği gençler daha sonra konvoy eşliğinde oradan ayrıldı.