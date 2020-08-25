Son dakika haberleri... Soylu: "8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 7 vatandaşımızın da arama kurtarma çalışmaları devam...
Son dakika habere göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bölgede incelemelerde bulunması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması GİRESUN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tirebolu ilçesinde incelemelerde bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bölgede incelemelerde bulunması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması GİRESUN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tirebolu ilçesinde incelemelerde bulundu. (2)
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 13:15
Kaynak: AA
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