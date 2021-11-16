Son dakika haberleri! Soylu: "(Eren Kış Operasyonları) Bütün bölgelerde, bütün kış boyunca, hava şartlarına hiçbir şekilde bakmadan sürdürülecek" - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen Moğolistan Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Eren-1, Eren-2, Eren-3 ve Eren-4 operasyonları şu anda toplam 5 bin 611, hem jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat, birçok unsurumuzun katıldığı 5 bin 611 kahramanımız tarafından şu anda sahada yürütülen operasyonlar"

"Bu dört operasyon sayıları artarak devam edecektir. Bütün bölgelerde bütün kış boyunca, hava şartlarına hiçbir şekilde bakmadan bütün kış boyunca sürdürülecektir"

"Nedeni nedir? Terör örgütünü kıskıvrak yakaladık ve bir daha nefes alamayacak duruma getirmek istiyoruz sınırlarımız içerisinde"

"Şu ana kadar hem etkisiz hale getirilen teröristler var. Aynı zamanda 98 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş sadece yeni başlayan bu dört Eren Kış Operasyonları, Eren-1, Eren-2, Eren-3 ve Eren-4 kış operasyonları kapsamında çok sayıda silah ve mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir"

"(İsrailli çiftin tutuklanması) Bundan sonrası mahkeme safahatınındır. Çünkü burada siyasal ve askeri bir suç diyebileceğimiz bir değerlendirme var. Bu değerlendirme ile birlikte mahkemeler ilerleyen süreçlerde kendi kararlarını vereceklerdir"