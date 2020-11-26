Son dakika haberleri! Soylu, FETÖ ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığından bugüne kadar 42 bin kişinin ihraç edildiğini, 14 bin kişinin görevden uzaklaştırıldığını,...

Son dakika haber: Soylu, FETÖ ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığından bugüne kadar 42 bin kişinin ihraç edildiğini, 14 bin kişinin görevden uzaklaştırıldığını, 13 bin kişinin görevlerine iade edildiğini bildirdi.

Soylu, FETÖ ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığından bugüne kadar 42 bin kişinin ihraç edildiğini, 14 bin kişinin görevden uzaklaştırıldığını, 13 bin kişinin görevlerine iade edildiğini bildirdi

Fetullahçı Terör Örgütü, Güncel, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Soylu, FETÖ ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığından bugüne kadar 42 bin kişinin ihraç edildiğini, 14 bin kişinin görevden uzaklaştırıldığını,... - Son Dakika

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