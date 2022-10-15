Bartın haberi... Bakan Bilgin'den Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Bartın haberi... Bakan Bilgin'den Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması

15.10.2022 12:03

Gelen Bartın haberlerine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlamaya ilişkin, "Milletimizin acısı büyük, madencilerimizin acısı büyük. Allah yakınlarına sabır versin, madencilere sabır versin.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlamaya ilişkin, "Milletimizin acısı büyük, madencilerimizin acısı büyük. Allah yakınlarına sabır versin, madencilere sabır versin. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile patlamanın yaşandığı maden sahasında bulunan Bilgin, gazetecilere, bu acının üzerine konuşmanın çok zor olduğunu söyledi.

Bakan Bilgin, "Ateş düştüğü ocağı yakar ama bugün bu acıyı hepimiz hissediyoruz. Bu zor dönemde, ateş karşısında, yerin altında arkadaşlarını kurtarmak için mücadele eden işçi kardeşlerimize, onların mücadelesine saygı duyuyorum, onları tebrik ediyorum, onlara teşekkür ediyorum. Milletimizin acısı büyük, madencilerimizin acısı büyük. Emekçilerimizle böyle bir acıyla karşılaşmak, onların yanında olmak, çok hüzün verici bir şey. Allah yakınlarına sabır versin, madencilere sabır versin. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

"Son olur diye arzu ediyorum"

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da bölgeyi bir süre önce bakanlar ve sendika başkanlarıyla ziyaret ettiklerini aktararak, "Madencilerin sıkıntılarını, problemlerini, ne varsa Bakan beye intikal ettirdik. Ama maalesef aradan 3 hafta geçti ve bu olayla ilgili buradayız." diye konuştu.

Atalay, bugüne kadar maden kazalarında 5 binin üzerinde "şehit" verildiğini ve 40 madencinin daha buna eklendiğini dile getirdi.

Türkiye'de arama kurtarmanın en uzman ekiplerinin bulunduğu bölgenin burası olduğunu anlatan Atalay, "Türkiye'de nerede bir iş kazası varsa biz işçiler bu bölgeden destek alıyorduk ama maalesef başımıza böyle bir olay geldi. Cenazelerimizi defnettikten sonra İçişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlarımızla nedir ne değildir ortaya koyar, detaylı konuşma imkanı buluruz. Ailelere başsağlığı diliyorum. Son olur diye arzu ediyorum ama maalesef son olmuyor. İnşallah son olur." şeklinde konuştu.

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Kaynak: AA

Amasra, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın haberi... Bakan Bilgin'den Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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