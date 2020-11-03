Son dakika haberleri | SPK haftalık bülteni - Son Dakika

Son dakika haberleri | SPK haftalık bülteni

03.11.2020 19:41
Son dakika haberleri | SPK haftalık bülteni, System.String[]

Son dakika haber: Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı AŞ pay piyasasında yapılan incelemeler sonucunda 8 kişi hakkında borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı AŞ pay piyasasında yapılan incelemeler sonucunda 8 kişi hakkında borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı AŞ pay piyasasında 9 Ekim 2020-2 Kasım 2020 döneminde

meydana gelen fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucunda, Telegram adlı sosyal

medya uygulamasındaki "AyYıldız Dostluk" adlı grup ile "@ugrymn" ve "@HTmotunTUGCU" Twitter hesapları

üzerinden, takipçilerine Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı AŞ payı ile ilgili olarak yatırımcıların kararlarını etkilemek ve bu suretle menfaat temin

etmek amacıyla yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunduğu belirlenen Uğur Yaman ve Hüseyin Tanrıkut Motun

Tuğcu adlı şahıslar ile, söz konusu sosyal medya uygulamasına üye olan ve söz konusu payda bu şahıslarla

birlikte hareket ederek işlem gerçekleştirmek suretiyle suça iştirak kapsamında sorumluluklarının olduğu konusunda

makul şüphe bulunan Ufuk Oğul, Serhat Tuncalp, Fatih Yapar, Mehmet Sait Tan, Mustafa Akın, Hatibe Tuncalp adlı şahıslar hakkında yarından başlamak üzere borsalarda

6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

Sermaye Piyasası Kurulu, Yatırım, Karar, Euro, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | SPK haftalık bülteni - Son Dakika Ekonomi


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