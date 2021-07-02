SPOR Spor İstanbul'dan çocuklar için doğa kampı

Spor İstanbul'dan çocuklar için doğa kampı

Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur: Burada engelli ve engelsiz bireyleri birlikte kampa alıyoruz

"Kadınlara özel bir koşu olsun istedik"

"Çocukların sağlıklı bir şekilde büyümesi için günde en az 1 saat aktif olmaları gerekiyor"

Olgucan KALKAN - -

Spor İstanbul, pandemi nedeniyle evde kalan çocuklara eski alışkanlıklarını kazandırmak için Çekmeköy'de bulunan Nişantepe Orman Park'ta doğa kampı düzenliyor.

Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, geçen yıl da bu kampı düzenlemek istediklerini ancak pandemi nedeniyle bu sene gerçekleştirebildiklerini ifade etti. Kampta çocukların iyi vakit geçirdiğini söyleyen Onur, "Keyifli bir kamp oldu. Buraya ikinci gelişim. Gelen velilerle de sohbet ediyorum. Herkesten aldığımız geri bildirimler çok olumlu" diye konuştu.

Çocukları, pandemi öncesinde alışık oldukları hayata yeniden adapte etmek adına böyle bir kamp projesi gerçekleştirdiklerini söyleyen İ. Renay Onur, "Bu bizim 2 yıldır başlatmak istediğimiz bir kamptı. Doğa kampının geçen sene hazırlıklarını yapmıştık. Maalesef geçen sene pandemi yüzünden gerçekleştiremedik. Bu sene pandemide sayıların azalmasıyla beraber, kampa başladık. Bizi en çok heyecanlandıran şey de, biliyorsunuz 1.5 yıldır çocuklarımız evde hareketsizler. Onları hızlı bir şekilde eskiden alışık oldukları hayata adapte etmek için en ideal programı hazırlamaya çalıştık. Gün içinde, burada doğa içinde nasıl yaşanır, doğa ile insan uyumu nedir, ayrıca çok önem verdiğimiz bir konu deprem. İstanbul deprem bölgesi ve deprem riski ile yaşıyoruz. Çocuklara doğal afet durumunda nasıl hareket etmeleri gerektiğini öğretiyoruz. Oryantiring, atletizm, okçuluk, çocuk oyunları, survivor parkuru, bütün günü hareket içinde geçiriyorlar. Önem verdiğimiz ikinci konuda toplumdaki engelli ve engelsiz bireylerin, beraber yaşamayı öğrenmeleri gerekiyor. Bu alışkanlık, küçük yaştan itibaren olursa daha sağlıklı oluyor. Burada biz engelli ve engelsiz bireyleri birlikte kampa alıyoruz. Engelli bireyleri öncesinde yarım saat, 45 dakikada bir ön hazırlıktan geçiyoruz. Arkasından tüm günü, hep beraber geçiriyorlar. Engelli bireylerden ücret alınmıyor. Günlük kontenjanın yüzde 20'ye kadar olan kısmını, engelli çocuklara ayırıyoruz. Diğer katılımcılarda 10 lira veriyor. Bu da servisle gidip, gelme, gün boyunca 3 öğün yemek ve bütün buranın aktivitelerinden faydalanmayı kapsayan sembolik bir ücret. Ana amacı, rezervasyonu yapan kişilerin burada gelmesini garantilemek. Keyifli bir kamp oldu. Buraya ikinci gelişim. Gelen velilerle de sohbet ediyorum. Herkesten aldığımız geri bildirimler çok olumlu. İstanbul'da olan herkesi hızlı bir şekilde buraya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"KADINLARA ÖZEL BİR KOŞU OLSUN İSTEDİK"

Pandemi tedbirleri nedeniyle ertelenen İstanbul'u Koşuyorum Kadınlar Günü Etabı'nı yarın düzenleyeceklerini belirten Onur, "Kadınların birçok alanda geri plana itildiği bir dünyada yaşıyoruz. O yüzden kadınlara özel bir koşu olsun istedik. Bu koşunun da bir hikayesi olsun istedik. İstanbul'un hem Anadolu hem de Avrupa yakasında, Türkiye'deki kadın tarihi için önemli olan, kadınların gelişiminde önemli olan noktaları seçip, oralardan geçecek keyifli bir parkur hazırladık. Koşuyu, o şekilde şekillendirdik. Yarın koşacağımız koşu da bu koşunun Anadolu etabı olacak. 2'nci kez yapıyoruz. Kadıköy İskelesi'nden başlayacak. Ben de orada olacağım" şeklinde konuştu.

"ÇOCUKLARIN SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE BÜYÜMESİ İÇİN GÜNDE EN AZ 1 SAAT AKTİF OLMALARI GEREKİYOR"

9-10-1 1 Temmuz'da düzenlenecek İstanbul Çocuk Karnavalı hakkında da bilgiler veren İ. Renay Onur, "Çocukların sağlıklı bir şekilde büyümesi için günde en az 1 saat aktif olmaları gerekiyor. Her gün 1 saatin altında aktif olan çocuklar, sağlıksız bir yetişkin olma yönünde hızla ilerliyorlar. Pandemide normalleşme sürecine geçişimizle beraber biz de basabildiğimiz kadar gaza bastık. Doğa kampı ile başladık. Önümüzdeki hafta çocuk karnavalı yapıyoruz. Yenikapı'da olacak ve 2 gün sürecek. Dijital oyunlardan kum oyunlarına, bisikletle yapılan etkinliklerden farklı spor branşlarına kadar gelen çocukların hiç durmak istemeyeceği farklı oyunlar oynayacağı, farklı branşlarla tanışacağı bir 2 gün tasarladık. Önümüzdeki hafta İstanbul'da olan herkesi bekliyoruz" diye konuştu.

Kampta yer alan çocuklar da, organizasyondan duydukları mutluluğu dile getirdi. Birçok parkurda birbirleriyle yarışan çocuklar, bilmedikleri birçok şeyi kamp sayesinde öğrendiklerini ifade ettiler.