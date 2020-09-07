Son dakika haberleri: SPOR İttifak Holding Konyasyor, Selim Ay ile yollarını ayırdı - Son Dakika

SPOR İttifak Holding Konyasyor, Selim Ay ile yollarını ayırdı

KONYA,(DHA)- İTTİFAK Holding Konyaspor, stoper oyuncusu Selim Ay ile yollarını ayırdı.

Kepez Belediyesporda oynarken 2010 yılında yeşil- beyazlı formayı giymeye başlayarak profesyonel lige adım atan ve o günden itibarende takım değiştirmeyen Selim Ay ile Konyaspor yollarını ayırdı. Kulüp, twitter hesabından video ile birlikte yayınladığı mesajında "Konyaspor'umuz ile özdeşen takım kaptanlarımızdan Selim Ay ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Selim Ay'a kulübümüze katkıları ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz" denildi.