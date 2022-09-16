Son dakika haberleri | SPOR Jorge Jesus: 5 dakikada daha olsaydı kazanırdık - Son Dakika
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Son dakika haberleri | SPOR Jorge Jesus: 5 dakikada daha olsaydı kazanırdık

16.09.2022 06:55

Son dakika haberler... Jorge Jesus: 5 dakikada daha olsaydı kazanırdıkMustafa AKIN / DHA - UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında deplasmanda Fransa'nın Rennes takımı ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Jorge Jesus: 5 dakikada daha olsaydı kazanırdık

Mustafa AKIN/ DHA - UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında deplasmanda Fransa'nın Rennes takımı ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.

İyi bir takıma karşı oynadıklarını hatırlatan Jesus, "Bugün neden Fransa liginde 6'ncı sırada olduklarını gösterdiler. Hızlı ve yaratıcı oyuncuları var. Takımım defansif olarak iyi bir performans gösterdi. İkinci yarıda 2 dakikada 2 gol yedik. Duygusal olarak biraz düştük. Karakterli ve öz güvenli bir takımız. Sonradan giren oyuncularımız yardımcı oldu ve berabere kaldık. Maç 5 dakikada daha uzun olsaydı inanıyorum ki bu maçı kazanırdık" diye konuştu.

Yedikleri iki golde savunma hatası olmadığını kaydeden deneyimli çalıştırıcı, "Rennes'in ön bölgedeki oyuncuları çok süratli. Milyonlarca Euro'yu hücuma harcadılar. Bizim savunmamız da yenilmez değil, rakipler kalitelerini ortaya koyuyorlar. Bunu yaptıkları zaman haklarını vermemiz gerekiyor. Bunun bireysel hata olduğunu düşünmüyorum. O anlar rakibimizin iyi oynadığı anlardı ve pozisyonlar ürettiler. Adil bir sonuç olduğunu düşünüyorum ama Fenerbahçe için daha iyi bir sonuç çünkü Rennes 2-0 öndeydi. 2-0 gerideyken takımım toparlanmayı başardı. 2 gün sonra oynayacağımız lig maçı var. O maça kadar toparlanacak süremiz yok, 1 idman yapma imkanımız olacak" ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARIM ONLARA İNANDIĞIMI GÖRÜYORLAR"

Jorge Jesus, rotasyona ihtiyaç duyduklarının altını çizerek "Elimdeki bütün oyunculara inanıyorum. Bunu söyleyip her maç aynı oyuncuları oynatsaydım bunu onlara göstermiş olmazdım. Oyuncularım onlara inandığımı görüyorlar. Kalitemiz kim oynarsa oynasın düşmüyor. 11'de değişiklikler yaparken pazar günü oynayacağımız lig maçını da düşündük. 2 maç üst üste aynı 11 ile oynayamayız. Pazar günü başka oyuncularla oynayacağız. Bu şekilde kadrodaki tüm oyuncular mutlu oluyor" dedi.

"PERES'DE BİR KIRIK YOK GİBİ"

Portekizli teknik adam son olarak Luan Peres'in sakatlığıyla ilgili şu sözleri söyledi: "Bugün sahadaki negatif şeylerden biriydi Luan'ın sakatlığı. Şu an hala hastanede ama durumuna baktığımızda bir kırık yok gibi. Tabii bu kesin bilgi değil. Yaşadığı olayda hepimiz korktuk. Buradan iyi bir sonuçla ayrılıyoruz. Türkiye ligi çok zor ve kaliteli bir lig. Orada en güçlü halimizde olmamız gerekiyor. Oyuncularımı tebrik etmekten yorulmayacağım. Kalplerini, ruhlarını ve karakterlerini sahaya koydular."

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Kaynak: DHA

Jorge Jesus, Fenerbahçe, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | SPOR Jorge Jesus: 5 dakikada daha olsaydı kazanırdık - Son Dakika

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