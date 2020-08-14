Son dakika haberleri | SPOR Musa Aydın Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin sekteye uğramasını istemiyoruz - Son Dakika

Son dakika haberleri | SPOR Musa Aydın Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin sekteye uğramasını istemiyoruz

Son dakika haberi: SPOR Musa Aydın Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin sekteye uğramasını istemiyoruzVIDEO YOK"2020 yılının başpehlivansız kalmasını istemiyoruz""Ali Gürbüz ile Tanju Gemici'yi milli takıma davet edeceğiz""Pandemiyle mücadelede diğer ülkelere örnek olduk""Koronavirüs devam ederse olimpiyatlar...

SPOR Musa Aydın Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin sekteye uğramasını istemiyoruz

VIDEO YOK

"2020 yılının başpehlivansız kalmasını istemiyoruz"

"Ali Gürbüz ile Tanju Gemici'yi milli takıma davet edeceğiz"

"Pandemiyle mücadelede diğer ülkelere örnek olduk"

"Koronavirüs devam ederse olimpiyatlar sıkıntıya girecek"

Mustafa AKIN - Namık Kemal KILINÇ Belek(Antalya),(DHA) -

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 659 yıldır kesintisiz yapılan tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin sekteye uğramamasını ve 2020 yılının başpehlivansız kalmasını istemediklerini dile getirdi. Başkan Musa Aydın, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz ile ülkemizi Avrupa'da ağır sıklette temsil eden Tanju Gemici'yi milli takıma davet edeceklerini ifade etti.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Serbest ve Greko-Romen Güreş Milli Takımının Antalya'da yaptığı kampı ziyaret etti. Başkan Musa Aydın, çalışmalarını sürdüren sporcular ile teknik heyetle bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi. Teknik ekipten takımın son durumu hakkında bilgiler alan Musa Aydın, başarı dileklerini iletti.

Milli takım ziyaretlerinin ardından DHA'ya konuşan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, koronavirüs salgınının tüm dünyayı etkilediğini ifade ederek, "Ülke olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon Gençlik ve Spor Bakanımız, Sağlık Bakanımız ve Bilim Kurulu üyelerinin büyük gayretleriyle diğer ülkelere nazaran çok hafif atlattık. Gerçekten diğer ülkelere örnek olacak kadar başarılı olduk pandemiyle mücadelede" dedi.

"ÖNCELİĞİMİZ SAĞLIK"

Önceliklerinin her zaman sağlık olduğunu altını çizen Musa Aydın, pandeminin bu şekilde devam etmesi halinde olimpiyatların da sıkıntıya gireceğini kaydederek, "Biz bunu olimpiyatlar sıkıntıya girecek diye düşünmüyoruz. Önümüzde dünya şampiyonasının da olup olmayacağını düşünmeden hep olacakmış gibi çalışmalarımızı yapıyoruz. Planlarımızı da ona göre yaptık. Ancak şunu söyleyeyim; bütün dünyaya baktığımızda dünya çalışıyor bizim de onarın gerisinde kalmamamız lazım. Sayın Bakanımızın talimatlarıyla kamplarımızı yaptık, çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. En büyük amacımız, temennimiz bu pandeminin bir an önce ortadan kalkması. Dünya şampiyonaları da turnuvalar da olacak ve normal hayat devam edecek" diye konuştu.

"AMACIMIZ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİNİN ARA VERMEDEN DEVAM ETMESİ"

Musa Aydın, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin son durumu ile ilgili olarak ise, "Tabii Kırkpınar ile ilgili paydaşlarımız ile yani yağlı güreş düzenleyen belediyeler birliği başkanımız, Edirne Belediye başkanımız ve Kırkpınar ağamız ile birlikte 4 aydır çalışma yapıyoruz. Bizim amacımız 659 yıllık geleneğin ara vermeden, sekteye uğramadan devam etmesi. Ancak pandemi süreci buna müsaade etmiyor. Bilim Kurulu'na da yapılması yönünde müracaatımızı yaptık. Ancak Bilim Kurulu haklı olarak bu konuda çekimser kalıyor ve buna müsaade etmiyor. Bayramdan önce daraltılmış bir çerçevede organizasyonun yapılması yönünde görüş ortaya çıktı. 'Bayramı görelim ondan sonra net bir karar verelim' dendi ancak bayramdan sonra da pandemi artınca şu anda beklemedeyiz. 31 Aralık'a kadar zamanı var. Yağlı güreş bizim medeniyetimizin, inancımızın, kültürümüzün bir parçası. Tabii altı buçuk asırdır devam eden bir gelenek. 659 yıllık bir geleneğin sekteye uğramasını istemiyoruz. 2020 yılının başpehlivansız kalmasını istemiyoruz. Mutlaka 2020 yılının başpehlivanının belirlenmesi ve Kırkpınar'ın yapılmasını arzu ediyoruz. Bu anlamda çalışmalarımız devam ediyor. Ancak tabii öncelik sağlık. Pandeminin gidişatı, durumu her şeyi ortaya koyacaktır" şeklinde konuştu.

"ALİ GÜRBÜZ VE TANJU GEMİCİ'Yİ MİLLİ TAKIMA DAVET EDECEĞİZ"

Başkan Musa Aydın, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz ve ülkemizi Avrupa'da ağır sıklette temsil eden Tanju Gemici ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Musa Aydın, "Ali Gürbüz ve Avrupa'da ağır sıklette ülkemizi temsil eden Tanju Gemici'yi ikisini de milli takıma davet edeceğiz" dedi.

Son dakika haberleri | SPOR Musa Aydın Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin sekteye uğramasını istemiyoruz

Musa Aydın, Ali Gürbüz, Kırkpınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 11:16

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | SPOR Musa Aydın Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin sekteye uğramasını istemiyoruz - Son Dakika
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