Son dakika haberleri... SPOR Rizesporlu Samudio Rize'de restoranlarda hesap almıyorlar - Son Dakika

Son dakika haberleri... SPOR Rizesporlu Samudio Rize'de restoranlarda hesap almıyorlar

Gelen son dakika haberine göre Rizesporlu Samudio: Rize'de restoranlarda hesap almıyorlar"Zor ve karmaşık bir sezon geçirdik""Rizespor ile özdeşleştim""Her futbolcunun hikayesi vardır, kamera karşısına kolay gelinmiyor""Güzel bir sezon olacak, Rizespor için her şeyi yapacağım""Yabancı oyuncu kuralıyla ligde rekabet ve...

Rizesporlu Samudio: Rize'de restoranlarda hesap almıyorlar

"Zor ve karmaşık bir sezon geçirdik"

"Rizespor ile özdeşleştim"

"Her futbolcunun hikayesi vardır, kamera karşısına kolay gelinmiyor"

"Güzel bir sezon olacak, Rizespor için her şeyi yapacağım"

"Yabancı oyuncu kuralıyla ligde rekabet ve kalite düşebilir"

İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN/ ERZURUM, (DHA) - Çaykur Rizespor'un Paraguaylı forveti Braian Samudio, takımının Erzurum kampında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Geçen sezon son anda ligde kaldıklarını hatırlatan Samudio, "Zor bir sezon geçirdik. Sezon içinde bir istikrar yakalayamadık. Çok karmaşık bir sezon oldu. Sonrasında oyuncu grubu olarak birliktelik yakaladık ve ligde kalmayı başardık" diye konuştu.

"İYİ BİR SEZON GEÇİRECEĞİZ"

Takımın yeni teknik direktörü Stjepan Tomas'tan övgüyle bahseden golcü oyuncu, "Tomas hocamızın şansı, biz onu o da bizi tanıyor. Yardımcı hoca olarak bizimle çalıştı. Onun neler isteyebileceğini biliyoruz. Özellikle Yeni Malatyaspor maçında bir taktik denedi ve biz de o maçta 3 puan alarak ligde kalmayı başardık. Önümüzdeki sezon da iyi oyuncular gelirse bu taktikle iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"RİZESPOR İLE ÖZDEŞLEŞTİM"

"Rizespor ile özdeşleştiğim doğru" diye sözlerini sürdüren Samudio, "Ben de öyle hissediyorum ve Rize'ye çok alıştım. Hem şehre hem de takıma alıştım. Taraftarlar bana sevgi gösteriyor. Burada kalmaya devam etmek istiyorum. Alt ligden beri burada oynuyorum ve gol kralı oldum. Geçen sezon zorlandık ama umarım gelecek sezon ligi zorlanmadan bitiririz" dedi.

"RİZE'DE RESTORANLARDA HESAP ALMIYORLAR"

Rize'de büyük bir sevgi gördüğünü belirten 24 yaşındaki oyuncu, "Rizespor'da oynayan her oyuncunun bir hikayesi vardır. Çünkü dışarıya çıktığınızda insanlar çok ilgi gösteriyor. Hep yardım etmek istiyorlar ve gülümsüyorlar. Balık yemeyi çok seviyorum. Bir balık restoranına gidiyorum, ısrar etmeme rağmen kesinlikle hesap almıyorlar, artık 'Hesap almazsanız gelmeyeceğim' diyorum. Bu, futbolcuya kendisini iyi hissettiriyor. Sevildiğiniz bir şehirde olduğunu hissediyorsunuz" şeklinde konuştu.

"HER FUTBOLCUNUN HİKAYESİ VARDIR, KAMERA KARŞISINA KOLAY GELİNMİYOR"

Genç yaşta futbol oynamak için ülkesinden ayrıldığını dile getiren Samudio, şunları söyledi:

"Kendimi bildim bileli futbolla ilgiliyim. Küçük yaşta oynamaya başladım. Küçük yaşta ülkemden çıkmak benim için zorlu bir mücadeleydi. İspanya'ya Valencia'ya gittim. Birçok zorluk yaşadım. Bu beni büyüttü ve olgunlaştırdı. Herkese sorsanız bir hikayesi vardır. Bu kameranın önün kolay gelinmiyor."

"RİZESPOR İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIM"

Braian Samudio, Rizespor için elinden geleni yapacağını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Futbolcular için gelecek hakkında konuşmak zordur. Futbolda her şey çok çabuk değişebilir. Rizespor'un oyuncusuyum ve elimden gelenin en iyisini yapacağım. Futbolda teklifler gelebiliyor, iyi bir sezon geçirebiliyorsunuz, kötü bir sezon olabiliyor. Rizespor için her şeyi yapacağım."

"YABANCI OYUNCU KURALIYLA REKABET VE KALİTE DÜŞEBİLİR"

Yabancı oyuncu kuralıyla ilgili olarak ise Samudio, "Dünyanın her yerinde bu kurallar var. Ülkeler kendi oyuncularını korumak için bu kuralları koyuyor. Türkiye'de bir serbestlik var ve bu rekabet getiriyor. Takımlar çok iyi oyuncular getirebiliyor ve iyi bir futbol ortaya çıkabiliyor. Diğer tarafta ise yabancılar geldiğinde yerli oyuncu ortaya çıkamıyor diye düşünüyorlar. Rekabet ve kalite düşebilir. Bunu dengeleyecek bir kural koyulabilir" değerlendirmesinde bulundu.

"SÜPER LİG'DE NEREYE GİDERSENİZ TARAFTAR BASKISI OLUYOR"

Süper Lig'de taraftar baskısı nedeniyle zor deplasmanlar olduğunu kaydeden genç futbolcu, "Süper Lig'de nereye giderseniz bir baskı oluşuyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Göztepe ve Alanya'nın biraz daha fazla olabiliyor belki ama nereye giderseniz gidin zorlu bir ortam sizi bekliyor. Aynı durum bize gelen takımlar için de oluşuyor çünkü Rize'de iyi bir ortam oluşturuyoruz. Gelen takımlar zorlanıyor. Süper Lig'de nereye gidersiniz baskılı bir ortam oluyor" dedi.

"GÜZEL BİR SEZON OLACAK"

Samudio son olarak Rizespor taraftarına şu mesajı verdi:

"Çok zorlu bir sezon geçirdik, taraftarımız üzüldü belki ama yine böyle bir sezon onlara yaşatmak istemiyoruz. Hazırlıklarımız iyi bir şekilde devam ediyor. Yeni gelecek arkadaşlarımızla onlara güzel bir sezon izlettireceğiz."

Son dakika haberleri... SPOR Rizesporlu Samudio Rize'de restoranlarda hesap almıyorlar

Rizespor, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 10:34

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... SPOR Rizesporlu Samudio Rize'de restoranlarda hesap almıyorlar - Son Dakika
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