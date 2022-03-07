Son dakika haberleri: Spor tesisinde korkutan yangın - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Spor tesisinde korkutan yangın

07.03.2022 03:29

Gelen son dakika haberlerine göre Spor tesisinde korkutan yangın Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sporcuların kaldığı bir tesiste çıkan yangın korkuya neden oldu.

Spor tesisinde korkutan yangın

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sporcuların kaldığı bir tesiste çıkan yangın korkuya neden oldu. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken tesisin boş olduğu öğrenildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde saat 13.30 sıralarında Selvilitepe Mahallesinde bulunan Atatepe Spor Tesislerinde güreşçilerin kaldığı binada yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. İtfaiyenin kısa zamanda müdahalesi ile yangın söndürülürken olay anında tesiste hiçbir sporcunun bulunmadığı öğrenildi.

Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında büyük maddi hasar meydana gelirken, konuyla ilgili çalışma başlatıldı.

Son dakika haberleri: Spor tesisinde korkutan yangın
Son dakika haberleri: Spor tesisinde korkutan yangın
Son dakika haberleri: Spor tesisinde korkutan yangın

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Bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü Bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü MANİSA'DA SPOR TESİSİNDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU MANİSA'DA SPOR TESİSİNDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

Turgutlu, İtfaiye, Manisa, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Spor tesisinde korkutan yangın - Son Dakika


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