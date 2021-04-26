Son dakika haberleri... Sputnik V'nin teknoloji transferi ve Türkiye'deki üretimi için anlaşma sağlandı - Son Dakika

RUSYA Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF, Rusya Varlık Fonu) ve Türk Viscoran İlaç şirketi arasında, koronavirüse karşı dünyada ilk tescil edilmiş aşı olan Sputnik V aşısının Türkiye'deki üretimi için resmi olarak anlaşma sağlandı.

Viscoran İlaç'tan yapılan yazılı açıklamada, "Viscoran İlaç, ürünün yerelleştirilmesi için gerekli çalışmaları yürütmüştür ve Türkiye'nin düzenleyici kurumlarından aşı iznini alır almaz Sputnik V'nin Rusya'dan tedarikine hemen başlayabilecektir. Şirket ayrıca önümüzdeki aylarda, ülkedeki çeşitli tesislerde üretime başlamayı hedeflemektedir. Viscoran İlaç, RDIF ile olan sözleşmesinin bir parçası olarak, sektöründe lider diğer yerel farmasötik üreticileri ile ortaklık tesis etme konusuna destek sağlamaktadır. Teknoloji transferi şu anda CinnaGen İlaç şirketi ile sonuçlandırma aşamasındayken, genel kapasitenin artırılması için diğer iki üretim tesisi ile görüşmeler halen sürmektedir" denildi.

ETKİNLİĞİ YÜZDE 97,6 OLARAK AÇIKLANDIToplamda 3 milyardan fazla nüfusa sahip 61 ülkede tescil edildiği belirtilen Sputnik V aşısı ile 5 Aralık 2020 ile 31 Mart 2021 tarihleri arasında Rusya'da her iki doz ile aşılanmış olanlar arasında yapılan araştırmadan elde edilen etkinlik oranının yüzde 97,6 olduğunun vurgulandığı açıklamada "Aşı, kanıtlanmış ve kapsamlı şekilde incelenmiş insan adenoviral vektörlerine dayanmaktadır ve aşılama sürecinde iki doz için iki farklı vektör kullanılmaktadır; böylece, her iki doz için de aynı uygulama mekanizmasını kullanan aşılardan daha uzun süre bağışıklık sağlamaktadır ifadelerine yer verildi.DMITRIEV: BU ORTAKLIKLAR SAYESİNDE 60'TAN FAZLA ÜLKEYE ULAŞILDI RDIF CEO'su Kirill Dimitriev'in görüşlerine de yer verilen açıklamada, "Viscoran İlaç ile yapılan anlaşma, üretim kapasitemizi artırmayı ve Sputnik V tedarikini küresel olarak kolaylaştırmayı sağlıyor. Birçok Asya, Latin Amerika, Avrupa ve BDT ülkesinde önde gelen ilaç üreticileriyle anlaşmalara vardık ve bu ortaklıklar sayesinde güvenli ve etkili Rus aşısı 60'tan fazla ülkede insanlara sunulmuş olacak" ifadeleri dikkat çekti.Viscoran İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran ise, "Üretim sözleşmeleri, lisanslama süreçleri, depolama ve dağıtım konularına ek olarak, ürün üzerinde bazı klinik çalışmaların yürütülmesi de Sputnik V aşısı için Rusya ile işbirliğimizin bir parçasıdır. Bu konudaki çalışmalarımız da çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Uluslararası camiada konu olan bu kadar değerli bir ürüne katkıda bulunduğumuz için çok mutluyuz" dedi.20 YILLIK TECRÜBE İLE ÜRETİLDİAçıklamada, Sputnik V aşısına dair bazı veriler şöyle sıralandı: