Son dakika haberleri! SRC sınavları, koronavirüs önlemleriyle yapıldı - Son Dakika

Adaylar, sosyal mesafe korunarak sınav binalarına alındı. Bina girişinde adaylara el dezenfektanı uygulandı ve ateşleri ölçüldü.

SRC belgesi sınavlarının yapılacağı bina ve salonlar, koronavirüs önlemleri kapsamında temizlendi ve dezenfekte edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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