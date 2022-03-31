Son dakika haberleri... Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarının ilk toplu cenaze töreninin 19. yıl dönümü - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarının ilk toplu cenaze töreninin 19. yıl dönümü

31.03.2022 17:36
Son dakika haberleri... Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarının ilk toplu cenaze töreninin 19. yıl dönümü

Son dakika haberler... 1992-95 Bosna Savaşı'nda öldürülen Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarının "ilk toplu cenazesinin 19. yıl dönümü", Srebrenitsa şehrindeki Potoçari Anıt Merkezi'nde düzenlenen törenle anıldı.

1992-95 Bosna Savaşı'nda öldürülen Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarının "ilk toplu cenazesinin 19. yıl dönümü", Srebrenitsa şehrindeki Potoçari Anıt Merkezi'nde düzenlenen törenle anıldı.

Srebrenitsa Potoçari Anıt Merkezi çalışanları, soykırım kurbanları dernekleri temsilcileri, kurban yakınları ve halkın hazır bulunduğu anma töreninde Fatiha okundu, saygı duruşunda bulunuldu ve çiçekler bırakıldı.

Srebrenitsa Potoçari Anıt Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Sefket Hafizovic, yaptığı konuşmada, kimlikleri belirlenen 600 soykırım kurbanının gömüldüğü ilk cenaze töreninin üzerinden 19 yıl geçtiğinin altını çizerek, "Munira annenin (Srebrenitsa Soykırımı kurban yakını) dediği gibi bu büyük bir buluşma oldu. Evlatlarımız, babalarımız, eşlerimiz bize tabutların içinde döndü." diye konuştu.

Hafizovic, "Burası annelerin evlatlarını, eşlerin kocalarını, çocukların babalarını son gördüğü yer oldu. Burada 8 binden fazla insanın canına kıyıldı. Soykırım kurbanlarının yakınları hala adalet umudu içinde." ifadelerini kullandı.

Srebrenitsa Potoçari'de İlk toplu cenaze töreni

Srebrenitsa Potoçari Anıt Merkezi'nde 2003 yılında 1992-95 Bosna Savaşı Srebrenitsa Soykırımı kurbanları için üç toplu cenaze töreni düzenlenmişti.

İlk cenaze töreni, 600 soykırım kurbanının gömüldüğü 31 Mart 2003'te yapılmıştı. İkinci cenaze, 282 kurbanın gömüldüğü 11 Temmuz 2003'te, üçüncü cenaze ise 107 kişinin gömüldüğü 20 Eylül 2003'te gerçekleşmişti. 2003 yılında toplam 989 soykırım kurbanının cenazeleri toprağa verilmişti.

Srebrenitsa ve civarında şimdiye kadar 6 bin 671 soykırım kurbanı Srebrenitsa Potoçari Anıt Merkezi mezarlığına ve 250 kurban ise aile üyelerinin isteğiyle yerel mezarlıklara defnedildi.

Son dakika haberleri... Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarının ilk toplu cenaze töreninin 19. yıl dönümü
Son dakika haberleri... Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarının ilk toplu cenaze töreninin 19. yıl dönümü
Son dakika haberleri... Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarının ilk toplu cenaze töreninin 19. yıl dönümü
Son dakika haberleri... Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarının ilk toplu cenaze töreninin 19. yıl dönümü

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Soykırım, Cenaze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarının ilk toplu cenaze töreninin 19. yıl dönümü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarının ilk toplu cenaze töreninin 19. yıl dönümü - Son Dakika
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