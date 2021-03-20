Son dakika haberleri! Sri Lanka'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 14 ölü - Son Dakika

Son dakika haberleri! Sri Lanka'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 14 ölü
20.03.2021 14:05
Son dakika gündem haberi: Sri Lanka'nın başkenti Colombo yakınlarında bir otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, en az 30 kişi yaralandı.
Sri Lanka'nın başkenti Colombo yakınlarında bir otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, en az 30 kişi yaralandı.
Polis Sözcüsü Ajith Rohana, bir otobüsün Colombo'nun 240 kilometre doğusundaki Passara kasabası yakınında uçuruma yuvarlandığını bildirdi. Kazada aralarında şoförün de aralarında bulunduğu 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 30'dan fazla kişinin yaralandığını açıklayan Rohana, ilk belirlemelere göre kazaya sürücünün dikkatsizliğinin neden olduğunu kaydetti.
Yerel medyadaki haberlere göre, otobüste 70'ten fazla yolcu bulunuyordu.
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