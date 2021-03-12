Son dakika haberleri! STK'lardan Van'da evlat nöbeti tutan annelere destek - Son Dakika

Son dakika haberleri! STK'lardan Van'da evlat nöbeti tutan annelere destek

12.03.2021 20:15
Son dakika haberleri! STK'lardan Van'da evlat nöbeti tutan annelere destek, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu ile Kadim Aşiretler Federasyonu, evlatları dağa kaçırılan ve HDP Van İl Başkanlığı önünde eylem yapan annelere destek amacıyla ortak bir basın açıklaması yaptı.

Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu ile Kadim Aşiretler Federasyonu, evlatları dağa kaçırılan ve HDP Van İl Başkanlığı önünde eylem yapan annelere destek amacıyla ortak bir basın açıklaması yaptı.

Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman ile Kadim Aşiretler Federasyonu Genel Başkanı Rasim Aslan, üyeleri ile birlikte evlatları dağa kaçırılan ve HDP Van İl Başkanlığı önünde eylem yapan annelere destek amacıyla ortak bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını okuyan Kadim Aşiretler Federasyonu adına Genel Başkan Rasim Aslan, "Burada bulunmamızın sebebi buradaki ve Türkiye'deki terörde evlatlarını kaybeden bütün annelerin acısını paylaşmaktır. Uzun yıllar ülkemizde yaşanan terör olaylarını ve yitip giden binlerce yaşamı, yaşanan acıları en iyi bilen Dünyadaki belki de birinci ülkeyiz. Terör örgütü bir milleti yok etmek istediği zaman, onların tarihini unutturmaya, dillerini bozmaya, Dininden soğutmaya ve dolayısıyla manevi değerlerini, kültürünü, ahlakını yozlaştırmaya ve tahrip etmeye çalışır. Böylesi bir tahribatla karşılaşan toplum yaşadığı sürece sıkıntı, acı ve kayıplara mahkum kalır. Bu toplulukların ihtiyaç duyduğu birlik ve beraberlik içinde olma iddialarına da köstek olur. Terör nice çocukları öksüz ve yetim, kadınları dul, anneleri ve babaları evlatsız bıraktı. Bebek katili terör örgütü, binlerce genci zorla ya da farklı yöntemler kullanarak kadrolarına almış, ve her fırsatta İslami değerlerine hakaret ederek önce İslam düşmanı, dinsiz bir ortam hazırlamış, sonra vatanına ve milletine ihanet içinde olan bir gençliğin yetişmesine sebep olmaya çalışmıştır. Terör örgütü kendine katılmayı kabul etmeyen Kürt gençlerini şehit ettiği gibi, farklı vaatlerle kandırıp dağa götürdüğü gençler dağda beklentileri karşılanmadığı için kandırıldıklarını anlamış, bunu bastıramayan örgüt elebaşları da örgüt içinde infaza giderek gençlerimizi hunharca katletmişlerdir" dedi.

Uzun yıllar yaşananlara seyirci kalan, teröre inanmak istemeyen Avrupa ülkelerinde de terör gerçek yüzünü gösterdiğinde oradaki anneler de evlat acısını yaşadıklarını ifade eden aslan, "Bundan dolayı siz direnen anneler sadece Türkiye'deki anneleri değil dünyadaki açı çeken tüm anneleri temsil ediyorsunuz. Bir annenin doğurmuş olduğu evladını istemesi kadar doğal ne olabilir? Anneler kutsaldır onun için şu anda dağlarda olan bütün evlatlarımıza sesleniyoruz. Anneleriniz soğuk, kar, kış demeden yolunuzu gözlüyorlar, anneleriniz sizleri bağrına basmayı çok özlemişler, artık zorbaların elinden kurtulup annelerinize kavuşmanın vakti gelmiştir. Bilinmelidir ki annelerin evlatları için yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Annelerin sesini duymayan hiçbir toplum da muvaffak olamamıştır. İnanıyoruz ki anne yüreğinden kopan feryatlar, terör örgütlerine, onların tüm uzantılarına diz çöktürebilecek kudrettedir. Bilindiği gibi terör en çok bu bölgede yaşayan Kürt halkına zarar vermiştir. Onlara karşı duran ve yüzlerce şehit veren de başlıca bu bölgedeki aşiretlerdir. Annelerin huzurunda sesleniyorum ne PKK, ne YPG, ne de hiç bir terör uzantısı biz Kürtleri, ne dün ne bugün ne de yarın temsil etmedi, etmeyecek. Onlar sadece başkalarının petrol kuyularının koruyucusu olabilirler. Ülkesinin birlik ve beraberliğine inanmış biz Kürt halkının isminin terörle anılmasını ne ülkemizin içinde ne de dışında hak etmiyoruz ve kabul etmiyoruz. Bizler Kudüs fatihi Selahattin Eyyubi'nin, Abdülkadir Geylani'nin, Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursi'nin torunları, yani gerçek Kürt halkı olarak buradayız. İyi bilinsin ki evlat acısı çeken bütün Annelerle Teröre karşı tek vücut olacağız. Nerede olursak olalım Kadim Aşiretler Federasyonu olarak dostluğun, Barışın, Sevginin ve kardeşliğin kapısını çalacağız. Zafer sizin gibi inanan annelerin olacaktır" şeklinde konuştu. - VAN

Son dakika haberleri! STK'lardan Van'da evlat nöbeti tutan annelere destek
Son dakika haberleri! STK'lardan Van'da evlat nöbeti tutan annelere destek

Halkların Demokratik Partisi, Şehit, Gazi, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! STK'lardan Van'da evlat nöbeti tutan annelere destek - Son Dakika


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