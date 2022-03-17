Son dakika haberleri! Stoltenberg: "Almanya, Ukrayna'ya askeri teçhizat, mali ve insani yardımda kilit rol oynuyor"Stoltenberg, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ve... - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Stoltenberg: "Almanya, Ukrayna'ya askeri teçhizat, mali ve insani yardımda kilit rol oynuyor"Stoltenberg, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ve...

17.03.2022 23:35

Son dakika gündem haberi: - Stoltenberg: "Almanya, Ukrayna'ya askeri teçhizat, mali ve insani yardımda kilit rol oynuyor" Stoltenberg, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ve Almanya Savunma Bakanı Lambrecht ile bir araya geldi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Almanya, Ukrayna'ya askeri teçhizat, mali ve insani...

- Stoltenberg: " Almanya, Ukrayna'ya askeri teçhizat, mali ve insani yardımda kilit rol oynuyor"

Stoltenberg, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ve Almanya Savunma Bakanı Lambrecht ile bir araya geldi

BERLİN - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Almanya, Ukrayna'ya askeri teçhizat, mali ve insani yardımda kilit rol oynuyor" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya'nın başkenti Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlediği basın toplantısının ardından Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht ile ayrı ayrı görüştü. Stoltenberg, Bakan Baerbock ve Bakan Lambrech ile yaptığı görüşmeler sonrası bakanlarla ayrı ayrı ortak basın toplantısı düzenledi.

Stoltenberg, yaptığı açıklamada, "Avrupa güvenliği için tehlikeli bir an ile karşı karşıya olduğumuz için Alman liderliği önemlidir. Putin'in Ukrayna'daki acımasız savaşı devam ediyor. Ancak Ukrayna halkının cesareti ve silahlı kuvvetleri tüm dünya için bir ilham kaynağı oldu. Meşru müdafaa haklarını destekliyoruz" dedi.

Almanya'nın Ukrayna'daki savaşta önemli bir diplomatik aktör olduğunu vurgulayan Stoltenberg, "Almanya, Ukrayna'ya askeri teçhizat, mali ve insani yardımda kilit rol oynuyor. Ukrayna'yı desteklemek için Almanya'ya verdiği hızlı yanıtları için son derece minnettarım. Müttefikler Rusya'ya benzeri görülmemiş maliyetler getiriyor ve yaptırımlar Putin'in savaşma kabiliyetine zarar veriyor" dedi. Stoltenberg, "Almanya ayrıca diğer NATO müttefiklerine yardım ediyor. Litvanya'daki NATO savaş grubuna hızla yüzlerce asker daha gönderdiler. Slovakya'da hava savunma sistemleri konuşlandırdılar. ve tüm bunlar NATO'nun krize anında tepkisini gösteriyor. Almanya yüz milyar euroluk yatırımın duyurusu ile bu yanıtta zaten önde gidiyor" ifadelerini kullandı.

Barış ve güvenliğin hafife alınmayacağını ifade eden Stoltenebrg, "Şimdi insanlarımızı güvende tutmak için güçlerimizi kullanmanın zamanıdır. Önümüzdeki haftalarda ve aylarda NATO'yu bu yeni güvenlik gerçeğine adapte ettiğimizden nasıl emin olabileceğimizi Almanya ile tartışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Almanya, Moldova'dan 2 bin 500 Ukraynalı mülteci kabul edecek

Bakan Baerbock ise, Almanya'nın Moldova'dan gelecek Ukraynalı mültecilerin kabul edeceğini belirterek, "Her gün Putin'in savaşında işlenen korkunç suçları görüyoruz. Ne tür bir ordu hamile kadınları ve yeni doğan bebekleri hedef alır. Nasıl bir komutan o kadar bombalama emrini verir. Haftalardır bize bu savaş için bir gerekçeler verildi ancak bu davranış, bu savaş saldırganlığı Ukrayna'daki insanların özgürlük arzusuna yöneliktir. Bu aynı zamanda değerlerimize, Avrupa özgürlüğümüze aykırıdır" dedi. Baerbock, "Biz ve müttefiklerimiz bu tehdidi ciddiye almalı ve güvenlik hükümlerimizi uyarlamalıyız. Bu nedenle biz, Alman hükümeti olarak dün ittifakımızın kendini savunma kabiliyetini güçlendirmek için ek 1 milyar euro ayırmaya karar verdik. Bu nedenle, ittifak ordusunun doğu bloğuna da birlikler göndererek güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca, bu savaştan etkilenen ülkelere de yardım etmeliyiz. Geçen hafta Moldova'yı ziyaret ettiğimde yardımcımız olacağına dair onlara söz verdim. İlk adım olarak Moldova'dan Almanya'ya 2 bin 500 mülteciyi kabul etmek olacaktır" dedi.

"Almanya Ukraynalı mültecileri karşılamaya istekli"

Bakan Lambrecht ise yaptığı konuşmada, "Rusya'nın Ukrayna'da acımasız savaş saldırganlığı başlattığını görmek zorunda kaldık. Acı çeken bir insanları ve daha güvenli bir yer bulmak adına milyonlarca kişinin evini terk ettiğini görüyoruz. Almanya'nın Ukraynalı mültecilere ev sahipliği yapmak için büyük bir isteği olduğunu söyleyebilirim. Bu önemli bir mesaj ama bir başka önemli mesaj ise, müttefiklerimizle birlikte birleşik bir pozisyonda duruyor olmamızdır" ifadelerini kullandı.

Lambrecht, "Böyle bir birleşik pozisyonu başardık ve müttefiklerimizin yanında olduğumuzu gösterdik. Bölge ittifakına yönelik herhangi bir saldırı, ilgili bir yanıtla karşılanacaktır. Bu yüzden bu kadar çabuk yanıt vermemiz ve müttefiklerimizle birliklerimizi doğuyu güçlendirmeye zorlamamız gerçekten iyi oldu. Almanya, Romanya'daki katkılarını arttırdı, Litvanya'daki güçlere katkıda bulundu ve şimdide Slovakya'daki destekle beraber ne kadar birbirimizin yanında olduğumuzu gösteriyoruz" dedi.

"Putin'in savaşını görünce yaklaşımımızı gözden geçirmemiz gerektiğine karar verdik"

Lambrecht, "Almanya'da Ukrayna'ya silah tedarik etmek gibi önemli kararlar aldık ki bu hiçte kolay bir karar değildi. Son ana kadar diplomasi yoluyla bu çatışmayı önlemeye çalıştık ama yalandan başka bir şey olmadığını görünce, Putin'in savaşını görünce yaklaşımımızı gözden geçirmemiz gerektiğine karar verdik" ifadelerini kullandı.

Lambrecht, "Bir diğer önemli karar ise geleceğe daha fazla yatırım yapmaya karar verdik. 100 milyar euroluk özel bir fonları belirledik. Almanya olarak gerekli olanı yapmaya, katkıda bulunmaya söz verdiğimiz şeyi yapmaya taahhüt veriyoruz. Biz bu konuda NATO'nun güvenilir ortaklarız ama bu taahhüdü yerine getirmek için doğru ekipmana ihtiyacımız var" dedi.

Son dakika haberleri! Stoltenberg: Almanya, Ukrayna'ya askeri teçhizat, mali ve insani yardımda kilit rol oynuyor Stoltenberg, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ve...
Son dakika haberleri! Stoltenberg: Almanya, Ukrayna'ya askeri teçhizat, mali ve insani yardımda kilit rol oynuyor Stoltenberg, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ve...
Son dakika haberleri! Stoltenberg: Almanya, Ukrayna'ya askeri teçhizat, mali ve insani yardımda kilit rol oynuyor Stoltenberg, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ve...

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Annegret Kramp-Karrenbauer, Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Stoltenberg: 'Almanya, Ukrayna'ya askeri teçhizat, mali ve insani yardımda kilit rol oynuyor'Stoltenberg, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ve... - Son Dakika


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