Son dakika haberleri! Stoltenberg: "Ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'nın yanında olacağız"ABD Savunma Bakanı Austin: "NATO topraklarının her karışını savunmaya kararlıyız" - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Stoltenberg: "Ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'nın yanında olacağız"ABD Savunma Bakanı Austin: "NATO topraklarının her karışını savunmaya kararlıyız"

13.10.2022 19:42

Bir son dakika haberine göre - Stoltenberg: "Ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'nın yanında olacağız" ABD Savunma Bakanı Austin: "NATO topraklarının her karışını savunmaya kararlıyız" NATO Savunma Bakanları Toplantısına öncesi açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'nın...

- Stoltenberg: "Ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'nın yanında olacağız"

ABD Savunma Bakanı Austin: "NATO topraklarının her karışını savunmaya kararlıyız"

BRÜKSEL - NATO Savunma Bakanları Toplantısına öncesi açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'nın yanında olacağız. Desteğimizi artıracağız ve özellikle Ukrayna'ya daha fazla hava savunma sistemi sağlayacağız" dedi. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise, "NATO topraklarının her karışını savunmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Belçika'nın başkenti Brüksel, bugün NATO Savunma Bakanları Toplantısına ev sahipliği yapıyor. Toplantı öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, basın mensuplarına açıklama yaptı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'ye transatlantik ittifaka bağlılığı için teşekkür ederek Ukrayna savaşına ilişkin "Ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'nın yanında olacağız. Desteğimizi artıracağız ve özellikle Ukrayna'ya daha fazla hava savunma sistemi sağlayacağız" açıklamasında bulundu. Stoltenberg, uluslararası toplumdan oldukça güçlü mesajlar aldıklarını dile getirerek, "BM'de yapılan oylama Ukrayna topraklarının yasadışı ilhakının açıkça kınanması ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı duyması için açık bir çağrıdır" ifadelerini kullandı. Temel değerler için kurallara uyan uluslararası yasalara bağlı kalınmasını gerektiğini dile getiren Stoltenberg, "NATO'daki ABD liderliği kritik öneme sahip" açıklamasını yaptı.

"İsveç ve Finlandiya'yı birlikte görmeyi dört gözle bekliyorum"

NATO ile aynı görüşte olduğunu aktaran ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "Ukrayna'ya desteğimizin devam edeceğimizi sürekli belirttik. Sürekli belirtmeye devam edeceğimiz bir diğer konuysa ne zaman olursa olsun NATO topraklarının her karışını savunmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı. Ukrayna'ya destek veren müttefikleri alkışladığını sözlerine ekleyen Austin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığında 8'inci ayında olduğu ifade etti. Ukrayna'ya yönelik güvenlik desteğinin arttırılmasından memnun olduğunu belirten ABD'li Bakan, "Gelecekte aynı noktada İsveç ve Finlandiya'yı birlikte görmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.

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NATO Savunma Bakanları Toplantısı ikinci gün oturumları başladı NATO Savunma Bakanları Toplantısı ikinci gün oturumları başladı ABD Savunma Bakanı Austin: 'Ukrayna'ya bazı hava savunma sistemlerinin verilmesi yıllar alabilir' ABD Savunma Bakanı Austin: 'Ukrayna'ya bazı hava savunma sistemlerinin verilmesi yıllar alabilir' ABD Savunma Bakanı Austin: 'NATO, Rusya'ya tehdit oluşturmuyor ve Rusya ile karşı karşıya gelmek istemiyor' ABD Savunma Bakanı Austin: 'NATO, Rusya'ya tehdit oluşturmuyor ve Rusya ile karşı karşıya gelmek istemiyor'
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Stoltenberg: 'Ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'nın yanında olacağız'ABD Savunma Bakanı Austin: 'NATO topraklarının her karışını savunmaya kararlıyız' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Stoltenberg: "Ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'nın yanında olacağız"ABD Savunma Bakanı Austin: "NATO topraklarının her karışını savunmaya kararlıyız" - Son Dakika
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