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Son dakika haberleri... Su altı komandoları yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nde dalış yaptı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Su altı komandoları yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nde dalış yaptı

06.01.2022 08:23
Son dakika haberleri... Su altı komandoları yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nde dalış yaptı

Son dakika gündem haberine göre Ankara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timleri, 18 dalgıçla yüzeyi tamamen buzla kaplı Çıldır Gölü'nde dalış yaptı.

Ankara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timleri, 18 dalgıçla yüzeyi tamamen buzla kaplı Çıldır Gölü'nde dalış yaptı.

Hızarlar yardımıyla gölün yüzeyindeki buzları, üçgen galeri metoduyla kesen timler, ikişerli dalış eşleriyle bir giriş ve bir çıkış deliği arasında hat metoduyla sırayla dalış gerçekleştirdiler.

Yüksek irtifa ve buzlu suya dalış eğitimleri kapsamında Ardahan ile Kars illeri arasındaki Çıldır Gölü'nde kampa giren timler, hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye düştüğü 1950 metre rakımlı gölde yaklaşık 10 metre suya daldı.

Su sıcaklığının 1 ila 3 derece arasında değiştiği gölde özel kıyafetlerini giyen dalgıçlar, buz kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı göle girdi.

Yıl içerisinde ülkenin her yerinde pek çok zorlu görevi başarıyla yapan, aynı zaman gerçekçi ve zorlu eğitim faaliyetlerini de aksatmayan timler, Çıldır'daki ilk dalışlarını ise Sarıkamış Şehitleri hatırasına gerçekleştirdi.

Çıldır Gölü'nün adeta cam görünümü andıran buzlu yüzeyine çıkan dalgıçlar açtıkları pankartla Sarıkamış şehitleri anısına saygı duruşunda bulundu.

JÖAK timlerinin soğuk ve buzlu sularda kaybolan vatandaşları arama kurtarmaya yönelik becerilerini geliştirmek amacıyla, Çıldır'da yapacakları eğitimler 10 gün sürecek.

Son dakika haberleri... Su altı komandoları yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nde dalış yaptı
Son dakika haberleri... Su altı komandoları yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nde dalış yaptı
Son dakika haberleri... Su altı komandoları yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nde dalış yaptı
Son dakika haberleri... Su altı komandoları yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nde dalış yaptı

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Çıldır Gölü, Komando, Asayiş, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Su altı komandoları yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nde dalış yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Su altı komandoları yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nde dalış yaptı - Son Dakika
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