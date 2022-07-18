Nusaybin 'e bağlı kırsal Topaçlı Mahallesi'nde yaşayan Diyadin Öztürk, evinin bahçesinde arızalanan su dinamosunu tamir etmeye çalıştı. Öztürk, bu sırada elektrik akımına kapılarak yere yığıldı. Öztürk'ü yerde yatarken bulan ailesi, sağlık ekiplerine bildirdi. Öztürk, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi 'ne götürüldü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Öztürk'ün cansız bedeni, otopsi için Mardin 'e gönderildi.

Kaynak: DHA

Nusaybin, Mardin, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Su dinamosunu tamir ederken akıma kapıldı, hastanede öldü - Son Dakika

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