Su dolu kovaya düşen 1 buçuk yaşındaki bebek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Su dolu kovaya düşen 1 buçuk yaşındaki bebek hayatını kaybetti

12.05.2022 13:07

Su dolu kovaya düşen 1 buçuk yaşındaki bebek hayatını kaybetti Konya'da evlerinde annesinin temizlik yaptığı sırada odada oyun oynayan 1 buçuk yaşındaki bebek, su kovasına düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Su dolu kovaya düşen 1 buçuk yaşındaki bebek hayatını kaybetti

KONYA - Konya'da evlerinde annesinin temizlik yaptığı sırada odada oyun oynayan 1 buçuk yaşındaki bebek, su kovasına düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Yaran Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan evlerinde odada oynayan 1 buçuk yaşındaki Abdulkerim El Hac, annesi temizlik yaptığı sırada odada bulunan su dolu kovanın içine düştü. Durumu fark eden anne R.E.H. tarafından kovadan çıkarılan bebek, olay yerine çağrılan ambulansla hemen yakında bulunan Karatay Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi kaldırıldı. Tedavi altına alınan 1 buçuk yaşındaki bebek, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bebeğin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Su dolu kovaya düşen 1 buçuk yaşındaki bebek hayatını kaybetti
Su dolu kovaya düşen 1 buçuk yaşındaki bebek hayatını kaybetti
Su dolu kovaya düşen 1 buçuk yaşındaki bebek hayatını kaybetti
Su dolu kovaya düşen 1 buçuk yaşındaki bebek hayatını kaybetti
Su dolu kovaya düşen 1 buçuk yaşındaki bebek hayatını kaybetti
Su dolu kovaya düşen 1 buçuk yaşındaki bebek hayatını kaybetti
Su dolu kovaya düşen 1 buçuk yaşındaki bebek hayatını kaybetti

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Su dolu kovaya düşen 1 buçuk yaşındaki bebek hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Su dolu kovaya düşen 1 buçuk yaşındaki bebek hayatını kaybetti - Son Dakika
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